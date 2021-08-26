Прошли Узбекистан и Кыргызстан с Монголией, или как нокдауны помогли юниоркам из Казахстана выйти в финал ЧА по боксу

Шесть казахстанских юниорок вышли в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае, а общее число участниц от нашей страны в боях за золото достигло десяти человек. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Во второй день полуфинальных поединков в следующий раунд пробились Енлик Бостыбаева (до 50 килограммов), Виктория Байдукова (до 54 килограммов) и Аружан Жанабаева (до 66 килограммов), выигравшие свои бои досрочно после серии нокдаунов.

Также в своих боях за выход в финал победили Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов), Айгерим Кабдолда (до 63 килограммов) и Умит Абилхайыр (до 81 килограмма), переигравшие по очкам соперниц из Узбекистана.

Ранее финалистками стали Томирис Мырзакул (до 52 килограммов), Асем Танатар (до 60 килограммов), Акжан Туркистанова (до 75 килограммов) и Шугыла Рысбек (свыше 81 килограмма).

С бронзовыми медалями турнир завершили Елянура Турганова (до 46 килограммов), Анита Абишева (до 48 килограммов) и Бакыт Сейдиш (до 70 килограммов).

Юношеский чемпионат Азии (девушки)

До 50 килограммов

Полуфинал: Енлик Бостыбаева - Зухра Исраилова (Кыргызстан) - RSC в третьем раунде.

До 54 килограммов

Полуфинал: Виктория Байдукова - Бибджон Музафарова (Таджикистан) - RSC в третьем раунде.

До 57 килограммов

Полуфинал: Улжан Сарсенбек - Рано Муратбаева (Узбекистан) - 5:0.

До 63 килограммов

Полуфинал: Айгерим Кабдолда - Ситора Баходирова (Узбекистан) - 5:0.

До 66 килограммов

Полуфинал: Аружан Жанабаева - Даваа Герилсайхан (Монголия) - RSC в первом раунде.

До 70 килограммов

Полуфинал: Бакыт Сейдиш - Ойша Тулкин (Узбекистан) - 0:4.

До 81 килограмма

Полуфинал: Умит Абилхайыр - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан) - 3:2.

Гонка юношей Казахстана и Узбекистана с нокдаунами, или кто разыграет золото ЧА по боксу

Ранее были выявлены первые полуфиналисты в молодежном континентальном турнире, а также - финалисты среди юношей.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!