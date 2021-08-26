Гонка юношей Казахстана и Узбекистана с нокдаунами, или кто разыграет золото ЧА по боксу

Семь казахстанских боксеров пробились в финал чемпионата Азии среди юношей - во второй день полуфиналов наша сборная добрала еще трех участников. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

По количеству участников в финальных поединках Казахстан уступает только Узбекистану: от прямых конкурентов пробились десять боксеров. Помимо этого, в пяти боях за золото казахстанцы встретятся с узбекистанцами.

Волевую победу в полуфинале над соперником из Узбекистана одержал Дамир Байпаков: казахстанец проиграл Бахтиеру Яшбоеву первый раунд, но затем переломил ход боя и вышел в финал, прервав серию поражений от принципиальных конкурентов.

В другом противостоянии Казахстана с Узбекистаном, которое прошло в категории до 70 килограммов, Виктор Литвинов дважды был отправлен в нокдаун Шавкотджаном Болтаевым и досрочно проиграл свой полуфинальный поединок.

Также в финальные бои вышли Ислам Советов (до 66 килограммов), отправив соперника из Таджикистана в нокдаун, и Ердос Шарипбек (свыше 81 килограмма).

Ранее в финал пробились еще четыре участника - Торехан Сабырхан (до 52 килограммов), Адай Ниязбай (до 54 килограммов), Бахтияр Анарбаев (до 57 килограммов) и Мохамед Аттиа-Хамед (до 81 килограмма).

С бронзовой медалью турнир завершили Айдар Кадырхан (до 48 килограммов), Илья Калинин (до 50 килограммов), Мадияр Тайпаков (60 килограммов) и Даулет Тулемисов (до 75 килограммов).

Жасулан Абдолда, который выступал в категории до 63 килограммов, - единственный, кто остался без медали континентального турнира.

Юниорский чемпионат Азии (участники от Казахстана)

До 46 килограммов

Полуфинал: Дамир Байпаков - Бахтиер Яшбоев (Узбекистан) - 4:1

Финал: Дамир Байпаков - Аббас Касим (Ирак)

До 66 килограммов

Полуфинал: Ислам Советов - Юсуф Фозилов (Таджикистан) - 5:0.

Финал: Ислам Советов - Фазлиддин Еркинбоев (Узбекистан)

До 70 килограммов

Полуфинал: Виктор Литвинов - Шавкотджан Болтаев (Узбекистан) - RSC во втором раунде.

Свыше 81 килограмма

Полуфинал: Ердос Шарипбек - Месбахи Росбахани Мохам Месбахи (Иран) - 4:1

Финал: Ердос Шарипбек - Барат Жон (Индия)

Нокдаун для Узбекистана. Казахстанские спортсменки вышли вперед в дуэли на ЧА по боксу

Добавим, что также определены финалисты в молодежном турнире, где у Казахстана тоже есть фавориты.

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