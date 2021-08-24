Три дуэли с Узбекистаном и дисквалификация "за плевки", или как казахстанские юноши выигрывали медали ЧА по боксу

Четыре казахстанских боксера пробились в финал чемпионата Азии среди юношей, но не выиграли ни одного противостояния с соперниками из Узбекистана. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

В категории до 75 килограммов Даулет Тулемисов встречался с Мирзобом Некбоевым из Узбекистана и проиграл раздельным решением судей. Казахстанец проиграл все три раунда, оставшись с бронзой континентального старта.

Раздельным решением судей уступил и Илья Калинин (до 50 килограммов) - его соперником был Ходжакбар Азиз Махмудов из Узбекистана. В категории до 60 килограммов Мадияр Тайпаков единогласным решением судей уступил другому узбекскому боксеру - Жавохиру Умматалиеву

В категории до 54 килограммов был дисквалифицирован соперник Адая Ниязбая: Чиринг из Непала несколько раз выплевывал капу, а в третьем раунде рефери в ринге его дисквалифицировал. Также в финал пробились Торехан Сабырхан (до 52 килограммов), Бахтияр Анарбаев (до 57 килограммов) и Мохамед Аттиа-Хамед (до 81 килограмма).

С бронзовой медалью турнир завершил Айдар Кадырхан (до 48 килограммов). Во второй день полуфиналов среди юношей на ринг выйдут еще четыре казахстанца. Досрочно турнир завершил Жасулан Абдолда, который выступал в категории до 63 килограммов и остался без медали.

Юниорский чемпионат Азии (участники от Казахстана)

До 48 килограммов

Полуфинал: Айдар Кадырхан - Рохит Шамоли (Индия) - 0:5.

До 50 килограммов

Полуфинал: Илья Калинин - Ходжакбар Азиз Махмудов (Узбекистан) - 1:4.

До 52 килограммов

Полуфинал: Торехан Сабырхан - Бузургмехр Иксанов (Таджикистан) - 3:2

До 54 килограммов

Полуфинал: Адай Ниязбай - Чиринг (Непал) - ДСК в третьем раунде.

До 57 килограммов

Полуфинал: Бахтияр Анарбаев - Шахбоз Дадажонов (Таджикистан) - 5:0.

До 60 килограммов

Полуфинал: Мадияр Тайпаков - Жавохир Умматалиев (Узбекистан) - 0:5.

До 75 килограммов

Полуфинал: Даулет Тулемисов - Мирзоб Некбоев (Узбекистан) - 1:4.

До 81 килограмма

Полуфинал: Мохамед Аттиа-Хамед - Мохамед Касим (ОАЭ) - RSC в первом раунде.

Нокаут, кровь от чемпиона мира и дуэли с Узбекистаном. Как казахстанская молодежь выступает на чемпионате Азии по боксу

Добавим, что казахстанские призеры уже обеспечили себе денежное вознаграждение. В состязании молодежи призовые составляют шесть, три и полторы тысячи долларов за золото, серебро и бронзу соответственно. В юниорском дивизионе суммы пониже - четыре, две и одна тысяча долларов.

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