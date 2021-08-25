Разные битвы с Узбекистаном, или как казахстанские юноши бились за выход финал ЧА по боксу

Чемпион мира Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов) вышел в финал молодежного ЧА в ОАЭ, став первым казахстанцем в поединках за золото турнира. О нем и некоторых других противостояниях - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

В полуфинальном бою лидер казахстанской команды единогласным решением судей выиграл у Мухаммадкодира Мамыржонова из Узбекистана. За Ташкенбаем остались второй и третий раунды (по - 5:0), а в первом соперник проиграл раздельным решением (4:1).

Волевую победу одержал Ерасыл Ермек (до 60 килограммов), победивший Абдурахима Якубова из Таджикистана. Первый раунд отошел конкуренту со счетом 0:5, но два следующих с тем же результатом выиграл казахстанец.

Еще одно противостояние Казахстана с Узбекистаном состоялось в категории до 71 килограмма, где Арман Арманулы переигрывал Алохона Абдуллаева, но упустил победу. Сначала оппоненты обменялись победами в раундах, а в третьем казахстанцу отсчитали нокдаун. Арманулы остался с бронзовой медалью.

Третье место в категории до 80 килограммов занял Даурен Мамыр, который единогласным решением судей уступил Вишалу из Индии. Закрывал программу соревновательного дня Темирлан Мукатаев (до 86 килограммов): он выиграл со счетом 5:0 у Аргена Бактыбекова из Кыргызстана, дважды отправив конкурента в нокдаун.

Во второй день полуфиналов выступят еще семь казахстанских боксеров, а единственным, кто остался без медали, является Кенже Муратулы (до 51 килограмма).

Молодежный чемпионат Азии (участники от Казахстана)

До 48 килограммов

Полуфинал: Санжар Ташкенбай - Мухаммадкодир Мамыржонов (Узбекистан) - 5:0

До 54 килограммов

Полуфинал: Нурсултан Алтынбек - Искандербек Рустамов (Таджикистан)

До 57 килограммов

Полуфинал: Абдыгалым Абдыкерим - Абубакр Муродов (Таджикистан)

До 60 килограммов

Полуфинал: Ерасыл Ермек - Абдурахим Якубов (Таджикистан) - 5:0

До 63,5 килограмма

Полуфинал: Елнур Суюнбай - Ихтияр Нишанов (Кыргызстан)

До 67 килограммов

Полуфинал: Абзал Серик - Сироджиддин Ходжибоев (Таджикистан)

До 71 килограмма

Полуфинал: Арман Арманулы - Алохон Абдуллаев (Узбекистан) - 0:5

До 75 килограммов

Полуфинал: Бакперген Алиаскаров - Дипак (Индия)

До 80 килограммов

Полуфинал: Даурен Мамыр - Вишал (Индия) - 0:5

До 86 килограммов

Полуфинал: Темирлан Мукатаев - Арген Бактыбеков (Кыргызстан) - 5:0

До 92 килограммов

Полуфинал: Мади Амиров - Яшнани Махди (Иран)

Свыше 92 килограммов

Полуфинал: Даниял Сапарбай - Мохаммед Саид Алхуфаити (ОАЭ)

Три дуэли с Узбекистаном и дисквалификация "за плевки", или как казахстанские юноши выигрывали медали ЧА по боксу

Добавим, что ранее определились полуфиналисты среди юниоров, а четыре казахстанские юниорки вышли в финал турнира. Медалистам положены призовые.

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