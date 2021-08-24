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Победа над Узбекистаном, или как Казахстан получил четырех финалисток ЧА по боксу

Победа над Узбекистаном, или как Казахстан получил четырех финалисток ЧА по боксу
©Кадр с видео
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Две казахстанские спортсменки пробились в финал Юношеского чемпионата Азии в ОАЭ без борьбы, а еще две участницы завершили победами поединки 1/2 финала, передает корреспондент Vesti.kz.

Досрочными финалистками континентального старта стали Акжан Туркистанова (до 75 килограммов) и Шугыла Рысбек (свыше 81 килограмма). К ним добавились Томирис Мырзакул (до 52 килограммов) и Асем Танатар (до 60 килограммов).

Первая единогласным решением выиграла у Лазизы Юсуповой из Узбекистана, а вторая - с нокдауном у Мариам Мохаммед из Ирака. Еще в копилке казахстанской команды две бронзовые медали.

С двумя нокдаунами свой поединок раздельным решением проиграла Анита Абишева (до 48 килограммов) и стала бронзовым призером. Ее соперницей была Робиехон Бохтиерова из Узбекистана. В других полуфинальных парах бои пройдут позже.

Юниорский чемпионат Азии (девушки)

До 46 килограммов

Полуфинал: Елянура Турганова - Мускан (Индия) - 0:5

До 48 килограммов

Полуфинал: Анита Абишева - Робиехон Бохтиерова (Узбекистан) - 2:3

До 50 килограммов

Полуфинал: Енлик Бостыбаева - Зухра Исраилова (Кыргызстан)

До 52 килограммов

Полуфинал: Томирис Мырзакул - Лазиза Юсупова (Узбекистан) - 5:0

До 54 килограммов

Полуфинал: Виктория Байдукова - Бибджон Музафарова (Таджикистан)

До 57 килограммов

Полуфинал: Улжан Сарсенбек - Рано Муратбаева (Узбекистан)

До 60 килограммов

Полуфинал: Асем Танатар - Мариам Мохаммед (Ирак) - 5:0

До 63 килограммов

Полуфинал: Айгерим Кабдолда - Ситора Баходирова (Узбекистан)

До 66 килограммов

Полуфинал: Аружан Жанабаева - Даваа Герилсайхан (Монголия)

До 70 килограммов

Полуфинал: Бакыт Сейдиш - Ойша Тулкин (Узбекистан)

До 75 килограммов

Финал: Акжан Туркистанова - Пранжал Ядав (Индия)

До 81 килограмма

Полуфинал: Умит Абилхайыр - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан)

Свыше 81 килограмма

Финал: Шугыла Рысбек - Кирти (Индия)

Три дуэли с Узбекистаном и дисквалификация "за плевки", или как казахстанские юноши выигрывали медали ЧА по боксу

Ранее определились медалисты среди юношей, где состоялись еще несколько дуэлей Казахстана с Узбекистаном. Выявили претендентов на медали в молодежном турнире.

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Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Дубаи ОАЭ Индия Узбекистан

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