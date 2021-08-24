Победа над Узбекистаном, или как Казахстан получил четырех финалисток ЧА по боксу

Две казахстанские спортсменки пробились в финал Юношеского чемпионата Азии в ОАЭ без борьбы, а еще две участницы завершили победами поединки 1/2 финала, передает корреспондент Vesti.kz.
Досрочными финалистками континентального старта стали Акжан Туркистанова (до 75 килограммов) и Шугыла Рысбек (свыше 81 килограмма). К ним добавились Томирис Мырзакул (до 52 килограммов) и Асем Танатар (до 60 килограммов).
Первая единогласным решением выиграла у Лазизы Юсуповой из Узбекистана, а вторая - с нокдауном у Мариам Мохаммед из Ирака. Еще в копилке казахстанской команды две бронзовые медали.
С двумя нокдаунами свой поединок раздельным решением проиграла Анита Абишева (до 48 килограммов) и стала бронзовым призером. Ее соперницей была Робиехон Бохтиерова из Узбекистана. В других полуфинальных парах бои пройдут позже.
Юниорский чемпионат Азии (девушки)
До 46 килограммов
Полуфинал: Елянура Турганова - Мускан (Индия) - 0:5
До 48 килограммов
Полуфинал: Анита Абишева - Робиехон Бохтиерова (Узбекистан) - 2:3
До 50 килограммов
Полуфинал: Енлик Бостыбаева - Зухра Исраилова (Кыргызстан)
До 52 килограммов
Полуфинал: Томирис Мырзакул - Лазиза Юсупова (Узбекистан) - 5:0
До 54 килограммов
Полуфинал: Виктория Байдукова - Бибджон Музафарова (Таджикистан)
До 57 килограммов
Полуфинал: Улжан Сарсенбек - Рано Муратбаева (Узбекистан)
До 60 килограммов
Полуфинал: Асем Танатар - Мариам Мохаммед (Ирак) - 5:0
До 63 килограммов
Полуфинал: Айгерим Кабдолда - Ситора Баходирова (Узбекистан)
До 66 килограммов
Полуфинал: Аружан Жанабаева - Даваа Герилсайхан (Монголия)
До 70 килограммов
Полуфинал: Бакыт Сейдиш - Ойша Тулкин (Узбекистан)
До 75 килограммов
Финал: Акжан Туркистанова - Пранжал Ядав (Индия)
До 81 килограмма
Полуфинал: Умит Абилхайыр - Олтиной Сотимбоева (Узбекистан)
Свыше 81 килограмма
Финал: Шугыла Рысбек - Кирти (Индия)
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