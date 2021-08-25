Нокдаун для Узбекистана. Казахстанские спортсменки вышли вперед в дуэли на ЧА по боксу

Казахстанская спортсменка Айшагуль Елеубаева с нокдауном вышла в финал молодежного чемпионата, победив Мухлису Хушвактову из Узбекистана, а вот в другой дуэли представительниц этих стран нокдаун был уже в другую сторону. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Елеубаева, выступающая в категории до 54 килограммов, отправила соперницу нокдаун во втором раунде и стала финалисткой турнира после единогласного решения судей.
В похожей ситуации оказались Гулнар Турапбай и Сабина Бобокулава: после атаки узбекской спортсменки был отсчитан нокдаун, а затем она выиграла со счетом 5:0.
Решающей стала победа Миланы Аюповой (до 63 килограммов) в поединке с еще одной спортсменкой из Узбекистана - Мохирой Ахмедовой. После двух раундов была ничья, а третий с нокдауном выиграла Аюпова.
Таким образом, в неофициальном противостоянии Казахстан вышел вперед - 2:1. Хава Болкоева (до 52 килограммов) и Анар Турсынбек (до 66 килограммов) отказались от боев с соперницами из Индии и остались с бронзовыми медалями.
Молодежный чемпионат Азии (участники от Казахстана)
До 48 килограммов
Полуфинал: Гулназ Бурибаева - Фарзон Фозилова (Узбекистан)
До 50 килограммов
Полуфинал: Гулнар Турапбай - Сабина Бобокулава (Узбекистан) - 0:5
До 52 килограммов
Полуфинал: Хава Болкоева - Симран Верма (Индия) - WO
До 54 килограммов
Полуфинал: Айшагуль Елеубаева - Мухлиса Хушвактова (Узбекистан) - 5:0
До 57 килограммов
Полуфинал: Шахназ Исаева - Нигина Уктамова (Узбекистан)
До 60 килограммов
Полуфинал: Жулдыз Шаяхметова - Мямарсурен Цацадари (Монголия)
До 63 килограммов
Полуфинал: Милана Аюпова - Мохира Ахмедова (Узбекистан) - 3:2
До 66 килограммов
Полуфинал: Анар Турсынбек - Снеха Кумари (Индия) - WO
До 70 килограммов
Полуфинал: Гаухар Шайбекова - Лашу Ядав (Индия)
До 75 килограммов
Полуфинал: Дана Дидай - Шахаб Хамеис (ОАЭ)
До 81 килограмма
Полуфинал: Аида Сарибарова - Шахобад Хусанова (Узбекистан)
Свыше 81 килограмма
Полуфинал: Диана Магауяева - Хадишабону Эргашева (Узбекистан)
Разные битвы с Узбекистаном, или как казахстанские юноши бились за выход финал ЧА по боксу
Добавим, что ранее определились полуфиналисты среди юниоров, а четыре казахстанские юниорки вышли в финал турнира. Также выявлены призеры и среди молодежи.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!