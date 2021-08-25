Нокдаун для Узбекистана. Казахстанские спортсменки вышли вперед в дуэли на ЧА по боксу

Казахстанская спортсменка Айшагуль Елеубаева с нокдауном вышла в финал молодежного чемпионата, победив Мухлису Хушвактову из Узбекистана, а вот в другой дуэли представительниц этих стран нокдаун был уже в другую сторону. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Елеубаева, выступающая в категории до 54 килограммов, отправила соперницу нокдаун во втором раунде и стала финалисткой турнира после единогласного решения судей.

В похожей ситуации оказались Гулнар Турапбай и Сабина Бобокулава: после атаки узбекской спортсменки был отсчитан нокдаун, а затем она выиграла со счетом 5:0.

Решающей стала победа Миланы Аюповой (до 63 килограммов) в поединке с еще одной спортсменкой из Узбекистана - Мохирой Ахмедовой. После двух раундов была ничья, а третий с нокдауном выиграла Аюпова.

Таким образом, в неофициальном противостоянии Казахстан вышел вперед - 2:1. Хава Болкоева (до 52 килограммов) и Анар Турсынбек (до 66 килограммов) отказались от боев с соперницами из Индии и остались с бронзовыми медалями.

Молодежный чемпионат Азии (участники от Казахстана)

До 48 килограммов

Полуфинал: Гулназ Бурибаева - Фарзон Фозилова (Узбекистан)

До 50 килограммов

Полуфинал: Гулнар Турапбай - Сабина Бобокулава (Узбекистан) - 0:5

До 52 килограммов

Полуфинал: Хава Болкоева - Симран Верма (Индия) - WO

До 54 килограммов

Полуфинал: Айшагуль Елеубаева - Мухлиса Хушвактова (Узбекистан) - 5:0

До 57 килограммов

Полуфинал: Шахназ Исаева - Нигина Уктамова (Узбекистан)

До 60 килограммов

Полуфинал: Жулдыз Шаяхметова - Мямарсурен Цацадари (Монголия)

До 63 килограммов

Полуфинал: Милана Аюпова - Мохира Ахмедова (Узбекистан) - 3:2

До 66 килограммов

Полуфинал: Анар Турсынбек - Снеха Кумари (Индия) - WO

До 70 килограммов

Полуфинал: Гаухар Шайбекова - Лашу Ядав (Индия)

До 75 килограммов

Полуфинал: Дана Дидай - Шахаб Хамеис (ОАЭ)

До 81 килограмма

Полуфинал: Аида Сарибарова - Шахобад Хусанова (Узбекистан)

Свыше 81 килограмма

Полуфинал: Диана Магауяева - Хадишабону Эргашева (Узбекистан)

Разные битвы с Узбекистаном, или как казахстанские юноши бились за выход финал ЧА по боксу

Добавим, что ранее определились полуфиналисты среди юниоров, а четыре казахстанские юниорки вышли в финал турнира. Также выявлены призеры и среди молодежи.

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