Сокрушающий нокаут и победа от вице-чемпиона мира. Как молодежь из Казахстана билась за финалы ЧА по боксу

Десять казахстанских боксеров поборются за золото чемпионата Азии среди молодежи в Дубае. В финал пробился вице-чемпион мира Елнур Суюнбай, а Абзал Серик нокаутировал соперника. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Помимо казахстанских боксеров, в решающие поединки вышли шесть спортсменов из Узбекистана, а еще пять из Индии. Также есть участники из Кыргызстана, Ирана (по два боксера) и Ирака (один).

Медалист мирового турнира Суюнбай, выступающий в категории до 63,5 килограмма, перебоксировал Ихтияра Нишанова из Кыргызстана, а судьи отдали казахстанцу победу единогласным решением.

Первыми путевки в финал в соревновательном дне завоевали Нурсултан Алтынбек (до 54 килограммов) и Абдыгалым Абдыкерим (до 57 килограммов), победившие по очкам конкурентов из Таджикистана.

Еще одним финалистом стал Серик (до 67 килограммов), который в первом раунде атакой по корпусу нокаутировал Сироджиддина Ходжибоева из Таджикистана.

С нокдауна начал поединок с индийским соперником Дипаком Бакперген Алиаскаров (до 75 килограммов). Помимо этого, с конкурента был снят балл за нарушение правил. В итоге казахстанец победил раздельным решением судей.

Выиграли свои бои и тяжеловесы. Сначала Мади Амиров (до 92 килограммов) прошел соперника из Ирана, а затем и Даниял Сапарбай (свыше 92 килограммов), отправивший пару раз в нокдаун конкурента из ОАЭ.

Ранее в финал пробились еще три спортсмена - Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Ерасыл Ермек (до 60 килограммов) и Темирлан Мукатаев (до 86 килограммов).

С бронзовыми медалями завершили турнир Арман Арманулы (до 71 килограмма) и Даурен Мамыр (до 80 килограммов). Единственным, кто остался без пьедестала, оказался Кенже Муратулы (до 51 килограмма).

Молодежный чемпионат Азии (участники от Казахстана)

До 54 килограммов

Полуфинал: Нурсултан Алтынбек - Искандербек Рустамов (Таджикистан) - 5:0

До 57 килограммов

Полуфинал: Абдыгалым Абдыкерим - Абубакр Муродов (Таджикистан) - 5:0

До 63,5 килограмма

Полуфинал: Елнур Суюнбай - Ихтияр Нишанов (Кыргызстан) - 5:0

До 67 килограммов

Полуфинал: Абзал Серик - Сироджиддин Ходжибоев (Таджикистан) - КО в первом раунде

До 75 килограммов

Полуфинал: Бакперген Алиаскаров - Дипак (Индия) - 4:1

До 92 килограммов

Полуфинал: Мади Амиров - Яшнани Махди (Иран) - 4:1

Свыше 92 килограммов

Полуфинал: Даниял Сапарбай - Мохаммед Саид Алхуфаити (ОАЭ) - RSC во втором раунде

Гонка юношей Казахстана и Узбекистана с нокдаунами, или кто разыграет золото ЧА по боксу

Ранее были выявлены первые полуфиналисты в молодежном континентальном турнире, а также финалисты среди юношей.

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