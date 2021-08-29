Четыре золота, кровь и нокдаун. Как Казахстан состязался с Узбекистаном на ЮЧА по боксу

Боксеры сборной Казахстана выиграли четыре золотых медали чемпионата Азии среди юношей, передает корреспондент Vesti.kz. Победителями турнира стали представители еще трех стран.

Чемпионами континентального старта от Казахстана стали Дамир Байпаков (до 46 килограммов), Торехан Сабырхан (до 52 килограммов), Адайбек Ниязбай (до 54 килограммов) и Бахтияр Анарбаев (до 57 килограммов).

Одним из самых драматических стал финальный поединок в категории до 66 килограммов, где казахстанец Ислам Советов встречался с Фазлиддином Эркинбоевым из Узбекистана. Во втором раунде Советову отсчитали нокдаун, а затем у него открылось кровотечение. В итоге казахстанец проиграл поединок по очкам.

Напряженным получился еще один финал, где казахстанец Мохаммед Аттиа-Хамед (до 81 килограмма) получил еще одно серебро. После двух раундов в бою с Сардорбеком Турсуновым из Узбекистана была ничья, а третий выиграл конкурент со счетом 4:1. Вторым в супертяжелом весе стал Ердос Шарипбек (свыше 81 килограмма).

С бронзовой медалью турнир завершили Айдар Кадырхан (до 48 килограммов), Илья Калинин (до 50 килограммов), Мадияр Тайпаков (до 60 килограммов), Виктор Литвинов (до 70 килограммов) и Даулет Тулемисов (до 75 килограммов).

Жасулан Абдолда, который выступал в категории до 63 килограммов, - единственный, кто остался без медали континентального турнира.

Чемпионат Азии по боксу среди юношей (Финалы)

До 46 кг. Дамир Байпаков (Казахстан) - Аббас Касим (Ирак) - 5:0.

До 48 кг. Рохит Шамоли (Индия) - Отгонбаяйр Тувшинзайя (Монголия) - 3:2.

До 50 кг. Ходжиакбар Махмудов (Узбекистан) - Руслан Гафуров (Таджикистан) - 5:0.

До 52 кг. Торехан Сабырхан (Казахстан) - Абдулло Мадаминов (Узбекистан) - 5:0.

До 54 кг. Адайбек Ниязбай (Казахстан) - Мироншох Норкосимов (Узбекистан) - 5:0.

До 57 кг. Бахтияр Анарбаев (Казахстан) - Далержон Бозоров (Узбекистан) - 5:0.

До 60 кг. Жавохир Умматалиев (Узбекистан) - Алмаз Орозбеков (Кыргызстан) - 5:0.

До 63 кг. Элдар Есембаев (Кыргызстан) - Лазизбек Тулкинов (Узбекистан) - 0:5.

До 66 кг. Ислам Советов (Казахстан) - Фазлиддин Эркинбоев (Узбекистан) - 0:5.

До 70 кг. Гарав Саини (Индия) - Шавкатджон Болтаев (Узбекистан) - 0:5.

До 75 кг. Мирзов Некбоев (Узбекистан) - Еслами Хербод (Иран) - 2:3

До 81 кг. Мохаммед Аттиа-Хамед (Казахстан) - Сардорбек Турсунов (Узбекистан) - 1:4.

Свыше 81 кг. Ердос Шарипбек (Казахстан) - Бхарат Джоон (Индия) - 0:5.

Гонка юношей Казахстана и Узбекистана с нокдаунами, или кто разыграет золото ЧА по боксу

Ранее также были выявлены соискатели медалей от Казахстана в молодежном чемпионате Азии, где финалы состоятся завтра, 30 августа.

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