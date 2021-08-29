"Непринятый" подарок от иранца, или как Казахстан упустил шанс обойти Узбекистан на ЮЧА по боксу

Казахстанские юноши финишировали на втором месте чемпионата Азии по боксу в Дубае, передает корреспондент Vesti.kz. Всего завоевано 12 медалей континентального старта.

С первым результатом турнир в ОАЭ завершили боксеры из Узбекистана, которые выиграли шесть дивизионов против четырех у Казахстана. На пьедестал почета поднимались представители восьми стран.

Наши спортсмены могли догнать соперников после победы в категории до 75 килограммов от иранца Еслами Хербода над Мизровом Некбоевым из Узбекистана, ведь в случае побед в двух последних финалах выходили вперед, но шансом не воспользовались.

Чемпионами турнира от Казахстана стали Дамир Байпаков (до 46 килограммов), Торехан Сабырхан (до 52 килограммов), Адайбек Ниязбай (до 54 килограммов) и Бахтияр Анарбаев (до 57 килограммов).

Серебро - у Ислама Советова (до 66 килограммов), Мохаммеда Аттиа-Хамеда (до 81 килограмма) и Ердоса Шарипбека (свыше 81 килограмма).

С бронзовой медалью турнир завершили Айдар Кадырхан (до 48 килограммов), Илья Калинин (до 50 килограммов), Мадияр Тайпаков (60 килограммов), Виктор Литвинов (до 70 килограммов) и Даулет Тулемисов (до 75 килограммов).

Жасулан Абдолда, который выступал в категории до 63 килограммов, - единственный, кто остался без медали континентального турнира.

Медальный зачет чемпионата Азии (финалы, юноши)

1. Узбекистан - шесть золотых и четыре серебра.

2. Казахстан - четыре золота и три серебра.

3. Индия - два золота и одно серебро.

4. Иран - одно золото.

5. Кыргызстан - два серебра.

6-8. Ирак, Монголия, Таджикистан - по одному серебру.

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Ранее также были выявлены соискатели медалей от Казахстана в молодежном чемпионате Азии, где финалы состоятся завтра, 30 августа.

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