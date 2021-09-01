Тренер сборной Казахстана объяснил триумф боксеров на молодежном чемпионате Азии

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Кайрат Сатжанов прокомментировал выступление своих боксеров на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Патриотизм в нашей команде на первом месте! И как вы знаете, финалы были 30 августа в день Конституции. Я ребятам говорил: "Вы знаете, что Казахстан -девятая в мире по территории страна? Нам ее передали в наследство наши предки-батыры, и мы должны всегда помнить об этом. Через спорт прославлять нашу страну!".

И еще я изначально сказал парням: "Вам всем надо стремиться стать лучшим боксером турнира". И они стали после этого соревноваться между собой в результатах.

И если по существу, то почти каждый из них достоин был такого же звания, что получил лучший боксер Азии Елнур Суюнбай. Я всеми своими подопечными доволен. Все большие молодцы!" - приводит слова Сатжанова пресс-служба КФБ.

Напомним, что в командном зачете казахстанские боксеры завоевали первое место. Подопечные Кайрата Сатжанова выиграли восемь золотых, две серебряные и две бронзовые медали.

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