Сделали все, чтобы там заиграл гимн Казахстана - победитель молодежного ЧА по боксу

Молодежная сборная Казахстана по боксу вернулась с чемпионата Азии в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В командном зачете казахстанские боксеры завоевали первое место. Подопечные Кайрата Сатжанова выиграли восемь золотых, две серебряные и две бронзовые медали. А Елнуру Суюнбаю вручили приз, как самому техничному боксеру турнира. Он стал чемпионом в весовой категории до 63,5 килограмма.

"Мы сделали все ради того, чтобы там заиграл наш гимн. Все прошло успешно. Каждый соперник разный, у каждого соперника свое ведение боя, но сложнее всего было боксировать с первым соперником", - приводит слова Суюнбая "Хабар 24".

Ранее были выявлены медалисты в юношеском чемпионате Азии, где казахстанцы были среди лучших.

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