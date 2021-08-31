Казахстанец получил приз самого техничного боксера на молодежном чемпионате Азии

Казахстанец Елнур Суюнбай получил приз самого техничного боксера на молодежном чемпионате Азии, прошедшем в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 63,5 килограмма Суюнбай победил представителя Индии со счетом 5-0 и стал чемпионом.

Молодежная сборная Казахстана по боксу заняла первое общекомандное место в медальном зачете. Подопечные Кайрата Сатжанова завоевали восемь золотых, две серебряные и две бронзовые награды.

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