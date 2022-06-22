Стали известны затраты на организацию Олимпиады-2020

Стали известны итоговые затраты на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году, сообщает "Р-Спорт".

По данным оргкомитета игр они составили около 10,5 миллиарда долларов, что вдвое превышает изначально заложенную сумму.

При этом, итоговые затраты оказались примерно на 213,7 миллионов меньше прогноза, представленного в декабре прошлого года. Как ожидается, организаторы должны будут покрыть сумму в 4,7 миллиарда долларов, администрация японской столицы - 4,4 миллиарда долларов, а центральное правительство – еще 1,38 миллиарда.

Летняя Олимпиада в Токио изначально должна была состояться в 2020 году, но была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Игры прошли с 23 июля по 8 августа и стали первыми, где почти все соревнования проходили без зрителей.