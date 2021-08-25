"Как GGG, прославить Казахстан во всем мире". Капитан сборной - о переходе в профи, провале боксеров на Олимпиаде-2020 и своей медали

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев в интервью Olympic.kz прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх, рассказал о дальнейших планах и продолжении карьеры на профессиональном ринге.

В Токио-2020 Кункабаев завоевал бронзу, а Казахстан впервые в истории остался без золота в боксе на летних ОИ.

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- Подведите итоги Олимпиады-2020. Вы получили травму в последнем бою, это не серьезно?

- Можно ведь сказать, что бокс в крови у нашего народа, как национальный спорт. Не секрет, что от нас все ждали золота. Глядя на результат, также можно сказать, что для нашей сборной Олимпиада в этом году была неудачной. До этого казахстанские боксеры не возвращались с Олимпийских игр без золотых медалей. Но, как я уже говорил в интервью ранее, ребята из национальной команды сделали все возможное на Олимпиаде. Выкладывались на полную.

В последнем бою я получил травму. Но это не опасно, кости все целы, только внешние повреждения. Как вы видели, из-за того, что кровотечение не прекращалось, судьям пришлось остановить бой.

- Какой поединок на Олимпиаде был самым сложным для вас?

- Все подготовительные этапы к Олимпиаде прошли хорошо. А на самих Играх не было простых или удобных боев. Каждая встреча была сложной по-своему. До этого я участвовал в чемпионатах Азии, мира, неоднократно становился призером. Но именно атмосфера Олимпийских игр особенная и неповторимая, ее не передать словами. Каждый участник готов отдать все в борьбе за главный олимпийский приз.

- Вы запомнились как капитан и фаворит на этих Играх. Как вы думаете, чего вам не хватило в полуфинале? Какая тактика была поставлена тренерами перед этой встречей? Что помешало ее осуществить?

- Да, я был фаворитом команды, капитаном. В полуфинале мы с тренерским составом собрались и обдумали все. Поставили специальную тактику для полуфинала и я считаю, что она была у меня правильной. В первом раунде мне казалось, что я выигрывал по очкам. И так думаю не только я, многие говорят это по сей день. Тем не менее в первом раунде судьи дали сопернику больше очков. Тогда у меня появилась мысль, что я должен быть выше не на голову, а на целых две, чтобы у судей не было сомнений и я получил больше очков. Во втором раунде надо было немного сменить тактику, работать первым номером, чаще попадать ударами. Как вы сами видели, в начале второго раунда я старался, но счет не удавалось открыть. Не успел полностью осуществить задуманное. Позже мне дали предупреждение. Все это поспособствовало моему поражению и вылилось в такой результат.

- Казахстан впервые вернулся с Олимпиады без золотой медали по боксу. Чего не хватило спортсменам, как вы думаете, в чем была ошибка?

- Мы никак не сможем объяснить произошедшее или оправдать себя. Возможно, дело удачи, никогда не знаешь, как все сложится. Думаю, что нынешние результаты приведут к большим изменениям. Я надеюсь, что это поражение откроет нам путь к большим победам. Мы лишь можем назвать это неудачей. Что еще мы можем сказать?

- У вас были медали чемпионатов Азии и мира. Теперь добавлена бронзовая медаль Олимпиады. Какие дальнейшие планы? Думали о профессиональном боксе?

- У нас (в Казахстане) нет чемпионов мира и олимпийских чемпионов по боксу в супертяжелом весе. Это была одна из моих целей, когда я ехал на Олимпиаду. Я хотел обновить нашу историю, став победителем в этой весовой категории. Но не все получается так, как мы хотим. Мне досталась бронзовая медаль.

Впереди чемпионат мира по боксу. Как я уже говорил, у меня есть желание обновить историю. Но пока неизвестно, буду ли я участвовать в мировом первенстве. Как вы знаете, одной ногой я в профессиональном боксе. За это время я успел провести там три поединка. Чемпионат мира - это вопрос, который мы будем совместно обговаривать и принимать решение с моим личным тренером, с наставниками и менеджерами в национальной сборной.

Если я поеду, я буду усердно работать, чтобы стать чемпионом. У меня есть цель, желание в будущем перейти в профессиональный бокс и, как и GGG, прославить Казахстан во всем мире и добиться титула абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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