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"Это моя ошибка". Санаев - о бронзе в Токио, инциденте с укусом соперника на Олимпиаде и переезде в Казахстан

"Это моя ошибка". Санаев - о бронзе в Токио, инциденте с укусом соперника на Олимпиаде и переезде в Казахстан
©olympic.kz
Новости спорта Олимпиада-2020

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по вольной борьбе Нурислам Санаев в интервью Olympic.kz поделился впечатлениями от выступления в Токио, а также рассказал о непростом пути к олимпийской медали и переезде в Казахстан.

- Вот и завершились Олимпийские игры в Токио. Для каждого спортсмена олимпийский пьедестал является самой высокой вершиной. Особенно если спортсмен смог завоевать золото. Моя самая заветная мечта была вернуться из Токио с золотом. Но получил бронзу, видимо, так было суждено. Как говорится, все, что не делается – к лучшему. Есть к чему стремиться, в целом я доволен результатом.

Во втором круге Нурислам встретился с чемпионом мира 2017 года, японцем Юки Такахаши. Наш борец смог одержать победу, но данный поединок не дался легко.

- Японский борец отнял у меня много сил. Сам он один из лучших в мире, к тому же Олимпиаду принимает его родина. Поэтому с психологической стороны чувствовалось давление. До этого я боролся с Такахаши и уступал ему, причем с крупным разрывом в очках. В Токио я как будто отыгрался за предыдущие встречи. Более того, эта победа придала мне уверенности. Думаю, это также будет считаться одной из моих самых больших побед.

Также спортсмен рассказал о своих заключительных поединках на Олимпиаде.

- Все еще думаю о поражении в полуфинале. Рави Кумар очень сильный борец как физически, так и функционально. Даже до Олимпиады победить его не представлялось возможным. Два раза встречались, и оба раза я уступал. Но на Олимпиаде меня отделяли лишь считанные очки от финала. У меня была тактика, выполнить свой коронный прием "крест" и сделать 10:0. И вроде начал хорошо, но не удалось довести до конца, совершил ошибки. Вел 9:2, но попался в ответную атаку соперника. Не удалось удержать лидерство до конца схватки. Ничего не поделаешь. Жаль, конечно, так проигрывать за один шаг до финала.

А в борьбе за третье место я ощущал всю серьезность происходящего. Очень ответственная схватка была. От этого поединка зависело, получу я медаль или нет. И я сделал все, что мог.

Также после полуфинального поединка возмущение общественности вызвали кадры, на которых видно, как Нурислам укусил соперника Рави Кумара. Сам казахстанец в пылу борьбы не заметил данного действия и был удивлен, узнав позже. 

- Кумара я намеренно не кусал. Возможно, это было сделано автоматически, от отчаяния, что я вот-вот проиграю. Я сам даже не заметил этого. Только спустившись с ковра, понял, что произошло. Увидел фотографии. Немедленно попросил прощения у оппонента. Конечно, в правилах борьбы нельзя кусать соперника. Это моя ошибка. В пылу борьбы я думал лишь о победе и даже не заметил.

В ходе интервью Нурислам Санаев также вспомнил времена, когда только попал в казахстанскую команду.

- В Казахстан я переехал в 2014 году, когда мне было 23 года. Когда я приехал сюда, у меня не было достаточно хороших результатов. Ведь меня даже не было в первой десятке России. Мое профессиональное мастерство возросло после вступления в команду Казахстана. Но такого результата мне пришлось подождать четыре года. В 2018 году впервые стал чемпионом Азии. Затем дважды получал призы с чемпионатов мира. В этот период я успел принять участие в Олимпиаде в Рио. Молодой был, победить не удалось, но та неудача стала для меня большим уроком. Тут же взял себя в руки и поставил цель, что смогу добиться результатов в Токио. Олимпийская награда - плод этого труда.

В завершение Нурислам Санаев высоко оценил потенциал казахстанской команды по вольной борьбе и поблагодарил всех, кто болел за нее.

- Наши вольники завершили Олимпиаду на пятом месте общего зачета. Я получил бронзу, а двое наших борцов уступили в борьбе за третье место. Судьи были несправедливы к Алишеру Ергали в 97 кг, а по поводу поражения Юсупа Батырмурзаева ничего не могу сказать. В спорте поражение – вещь правомерная. В общем, не могу сказать, что у нас плохие показатели. Еще много работы впереди, мы будем двигаться вперед. Я искренне благодарен народу, который болел за нас. Ваша поддержка дарит нам крылья. Спасибо тренерам. Будь ты хоть лучшим борцом мира, без тренеров никуда. Поэтому еще раз благодарю наших наставников. В этом сезоне я взял небольшой перерыв, вернусь на ковер в следующем.

За всеми новостями Олимпиады-2020 в Токио можно следить здесь. А тут МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ🥇🥈🥉

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония Санаев Нурислам вольная борьба

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