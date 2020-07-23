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"Если получается обстрелять их на Кубках мира, то и на Играх возможно". Казахстанский стрелок - о шансах на Олимпиаде

Он в третий раз квалифицировался на ОИ.

"Если получается обстрелять их на Кубках мира, то и на Играх возможно". Казахстанский стрелок - о шансах на Олимпиаде
Юрий Юрков. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Олимпиада-2020
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Главным плюсом карантина для спортсменов является время с семьей. В этом убежден представитель сборной Казахстана по пулевой стрельбе Юрий Юрков, завоевавший лицензию уже на третьи в своей карьере Олимпийские игры. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также рассказал об особенностях текущего тренировочного процесса.

Свою квоту на Игры-2020 он завоевал в Дохе на чемпионате Азии по пулевой стрельбе. Юрков проявил себя в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (50 метров).


"Если говорить о том, сколько я затратил для завоевания путевки на Игры именно олимпийских квалификационных турниров, то их количество равняется шести. Первый старт, где начинался розыгрыш квот, причем в большом количестве, был в 2018 году в Южной Корее.

Тогда состоялся чемпионат мира. Там мне буквально одного очка не хватило для выхода в финал. При этом был установлен рекорд Казахстана. Однако все равно не хватило одного очка, чтобы выйти в финал и уже там побороться за лицензию.

В 2019 году состоялись четыре этапа Кубка мира. В конце же года, шестым стартом, прошел чемпионат Азии, где мне удалось в итоге квалифицироваться на Олимпиаду.

Однозначно, выход на Игры - это всегда важный момент. Участие в Олимпийских играх, борьба за медали - это самое-самое, к чему стремится каждый спортсмен. По крайней мере, я так думаю, что каждый спортсмен стремится попасть на Олимпиаду, стать победителем. Это ведь мечта всей жизни, всего дела, всей карьеры. И все усилия прикладываются для того, чтобы стать олимпийским чемпионом", - отметил спортсмен.

По его словам, перенос Игр на 2021 год можно записать в отрицательные факты. Тренировки же в основном проводятся дома. И лишь во время снятия режима ЧП удалось провести полноценные занятия.

"Перенос Олимпиады в Токио не является хорошим фактом. И он воспринимался печальным событием. Но здесь что поделать? Мы не вправе ничего изменить. Но расстраивает данный момент, потому что ты подгоняешь свою форму непосредственно к старту, к этим срокам. Тем более мы прошли УТС в Бресте, откуда вернулись в хорошей форме. И готовились к выезду в Индию, который должен был состояться буквально через три-четыре дня.

Но в итоге остались дома и уже никуда не ездили. Правда, здесь стоит отметить, что в таких условиях сейчас находится весь мир, многие спортсмены. Конечно, кому-то подобная ситуация пойдет на пользу, кому-то нет. Нам же следует перестроиться, готовиться заново, подойти к процессу так, словно у нас есть еще год до Олимпиады, который остался в нашем подготовительном периоде. 

Все тренировки проводим сейчас на "дистанционке". Нам, кстати, немного повезло: с марта посидели немного на дистанции, занимались ОФП, подтягивали "физику". А после снятия режима ЧП мы смогли в Шымкенте поработать снаружи в течение полутора месяцев. Даже постреляли в этот период. 

На данный момент нас снова загнали на дистанционные тренировки. Вновь подтягиваем "физику". Конечно, в домашних условиях сложнее поддерживать кондиции. Но мы, опять же, на дому, где есть экипировка полностью. Без оружия отрабатываем то же положение с колена, насиживаем часы. Тренируем изготовку только без оружия, без винтовки. Это немаловажный момент".

При этом вся ситуация имеет один серьезный плюс - это дополнительное время с семьей.

"По сути, можно считать, что затянулся небольшой отпуск. Думаю, больших проблем затем у нас не возникнет. Как только разрешат вновь выйти на работу, то в течение двух недель будем набирать нашу форму, вкатываться. Тем более у нас основные старты уже прошли. И остаются домашние, внутренние старты. Поэтому время есть набрать форму и подготовиться. 

Есть и плюсы - мы находимся дома, с родными, близкими, детьми. За последние годы - это редкие моменты. Между стартами и сборами ты, может, максимум недельку дома побудешь, а может и того меньше: приехал, три-четыре дня, вещи поменял, собрался и поехал дальше на сбор, турнир или еще куда-то.

Так что плюсы надо тоже искать в этом карантине. То, что ты дома, с семьей, с детьми. Это положительно должно сказаться. Не истощены вниманием близких, как это обычно происходит".

Спортсмен выразил уверенность, что бороться за медали на Играх - это вполне реальная тема, учитывая, что всех соперников он знает..

"На Играх, к слову, я уже выступал. Это был 2008 год, Пекин. Также я принял участие в Олимпиаде-2016 в Рио. На Лондон-2012 квалифицироваться у меня не получилось, хотя был все время рядом с лицензией. 

Так что Игры в Токио, по идее, должны стать для меня третьими. И я думаю, что всегда реально побороться за медаль. Надо в это верить, надо ставить цели и идти к этому. По сути, на ОИ выступают те же люди, с которыми мы встречаемся на чемпионате Азии, Кубка мира, чемпионатах мира. Это люди, с которыми мы общаемся. Это костяк мировой стрельбы.

И если получается обстрелять их на КМ, то и на Олимпийских играх возможно. Тут важно то, как подойдешь к этому, с какой подготовкой. Но я считаю, что реально и осуществимо побороться за медали Олимпийских игр. Тем более у Казахстана в этом виде хорошие традиции завоевания наград. Надо плодотворно работать, идти к четко поставленной цели".

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Метки:
Стрельба пулевая Казахстан Олимпиада-2020 Япония

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