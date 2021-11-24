"Я против профи на Олимпиаде, но...". Назван боксер, который мог выиграть в Токио золото для Казахстана

Победитель Олимпиады-2016 Данияр Елеусинов мог бы выиграть Игры-2020, ведь 30-летний казахстанец легко перестраивается в зависимости от соперника и его стиля. Менеджер Зия Алиев поделился точкой зрения с корреспондентом Vesti.kz.

Золотой медалист Игр в Рио-де-Жанейро перешел в профессиональный бокс, где выиграл десять боев подряд, но мог напомнить о себе в Токио. Казахстан на Играх-2020 в боксе ограничился двумя бронзовыми медалями.

"Мне показалось почему-то, что Данияр прошел бы эти Олимпийские игры. У него есть такой момент... Стоит ему немного потренироваться с любителями, и он берет этот темп. Я по спаррингам это вижу. В США он работает совсем по-другому, но там и соперники ведут себя иначе.

С любителями он начинает работать по-американски, но те ведь на отскоке работают. Данияр перестраивается и начинает их подлавливать. Мне показалось, что он смог бы вернуться, но я лично - против. Я против того, чтобы профессионалы шли на Олимпиаду.

Есть бокс профессиональный, а есть - любительский. Так и должно быть", - считает менеджер Елеусинова.

Ранее стало известно, что 30-летний Елеусинов проведет поединок за титул чемпиона мира в полусреднем весе. Определен и его соперник, который должен выйти против казахстанца 18 декабря в Нур-Султане. Билеты поступили в продажу.

Казахстан обошел Россию и Украину, или как два золота вывели наших боксеров на медальный пьедестал ЧМ-2021

Добавим, что состав сборной Казахстана можно серьезно измениться, ведь тем, кто не стал призером на ЧМ-2021 придется пройти новый отбор. Медалистов мирового старта задарили ценными подарками и денежными вознаграждениями.