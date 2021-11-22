Билеты на бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира поступили в продажу

Стартовали официальные продажи билетов на вечер бокса, где за титул чемпиона мира по версии IBO будет биться олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"18 декабря в Нур-Султане пройдет одно из самых ожидаемых спортивных событий в истории страны. В честь 30-летия независимости Казахстана непобежденный Данияр Елеусинов будет биться за основной чемпионский титул IBO в полусреднем весе.

Билеты на это событие уже доступны на сайте iticket.kz. Любой желающий посетить мероприятие с участием звезд казахстанского бокса может сам себе выбрать места, купив билеты онлайн", - рассказал организатор этого вечера бокса Зия Алиев.

Напомним, в соглавном событии выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО), а его соперником будет российский боксер Александр Устинов. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.

Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым, а еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров. Также 18 декабря в профи дебютирует Ангелина Лукас.

Вечер бокса пройдет во Дворце единоборств Jekpe Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова, а в прямом эфире его покажет телеканал "Хабар".

За всеми новостями вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.