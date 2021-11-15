Ангелина Лукас после скандала в сборной Казахстана ушла в профи-бокс. Известна дата дебюта

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас дебютирует на профессиональном ринге 18 декабря в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она проведет четырехраундовый поединок в наилегчайшем весе - до 51 килограмма. Соперница будет объявлена в ближайшее время.

На Лукас в Instagram подписаны почти 555 тысяч человек, и она является самой популярной боксершей среди казахстанок.

Не так давно Лукас оказалась замешана в скандале, она обратилась к Президенту Казахстана, заявив о нездоровой обстановке в национальной сборной и обвинив партнера по команде Назым Кызайбай в применении допинга. Также, по ее словам, Бахтияр Артаев незаконно исключил ее из сборной. Свою точку зрения высказала и Кызайбай. С заявлением Министерства культуры и спорта РК по данному скандалу можно ознакомиться здесь.

Напомним, в главном бою этого вечера бокса(10-0, 6 КО) будет биться за чемпионский пояс IBO в полусреднем весе, а его соперником будет один из этих боксеров . В соглавном поединке выступит казахстанский супертяж-нокаутер(10-0, 10 КО). Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым

Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым. Казахстанец рассказал, что ставит задачу стать чемпионом мира. А еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров, для которого это будет 25-й поединок на профессиональном ринге. Билеты на этот вечер бокса скоро будут доступны в онлайн-продаже.

Жанкош Тураров - участник вечера бокса 18 декабря. Его представили бомбическим роликом

За всеми новостями вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.