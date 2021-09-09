"Устроили самосуд!". Лукас обвинила Артаева в незаконном увольнении из сборной Казахстана по боксу и рассказала новые подробности скандала

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас заявила, что ее исключили из сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Девушка рассказала последние новости после устроенного публичного скандала.

Напомним, на днях Лукас опубликовала в своем Instagram пост, в котором обратилась к Елбасы Нурсултану Назарбаеву, Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, главе НОК РК Тимуру Кулибаеву, министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой и президенту КФБ Кенесу Ракишеву, попросив разобраться в сложившейся ситуации в женской сборной. Она заявила, что в команде царит нездоровая обстановка, обвинив двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай в применении допинга. Также, по ее словам, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев сообщил ей об отчислении из сборной. После этого "дело Лукас" попало на контроль в профильном ведомстве. Также после скандального заявления в женской сборной Казахстана по боксу, как и в мужской, сменился тренер. Новым наставником команды стал Шамиль Сафиуллин.

Теперь же боксерша написала о свежих подробностях, заявив, что будет бороться до конца (далее орфография и пунктуация в основном сохранены).

"Всем хотела бы сказать огромный Рахмет за вашу поддержку! Ваша поддержка, для меня очень важна!

Вчера пришел официальный ответ с Министерства культуры и спорта РК. О том, что я не исключена из сборной Казахстана. Я нахожусь так же в составе сборной страны!

Как я уже говорила, 3 сентября Артаев Б. и Мыктыбеков М. приехали и исключили меня из состава национальной сборной, не имея на это никаких прав, так как я у Артаева и Мыктыбекова даже не работаю, у нас нет с ними никакого контракта и договора. А они зачитали приказ об отчислении. Якобы приказ был написан министром спорта РК. В общем зачитали приказ, который даже не существует! Но в министерстве об этом даже не знали.

Я очень уважала Бахтияра Артаева, я с 13 лет тренировалась во дворце бокса имени Бахтияра Артаева. Смотрела в детстве на него с восхищением. А он даже не разобрался в ситуации, взял и меня дисквалифицировал, не имея прав никаких на это.

Они устроили самосуд, приехали унизить мою честь и достоинство! Но я за правду буду биться до конца! И не отступлю!

Когда в июне Артаев занял пост гостренера я очень обрадовалась, думала, что он, как спортсмен, будет очень справедлив. Но вы видите, что происходит в итоге...

И поэтому я обратилась к Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и также к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, к министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

Мы живем в стране, где есть законы Конституции. Если ты стал чемпионом мира или олимпийским чемпионом, это не значит, что ты можешь вершить правосудие.

Артаев Бахтияр лично сказал, если он что-то нарушил, то будет отвечать за это. Так вот - он и Мыктыбеков нарушили и приняли решение незаконно. Я не могу отметить Бахтияра Артаева, так как он меня заблокировал, после того как я его отмечала в сторис. Я очень надеюсь, что после этой ситуации будет порядок. И страну на международной арене будут представлять по спортивному принципу. Без допинга и самосуда.

Пусть все происходит на ринге и честным путем! Я хочу доказывать свое лидерство только на ринге! И готова встретиться с любой из своих соперниц на ринге! И хочу сказать, что я такая же казахстанка, как и Артаев, и он не может незаконно убирать меня со сборной страны!" - написала Лукас в Instagram.

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