Женская сборная Казахстана по боксу сменила тренера после скандала

Женская сборная Казахстана по боксу получила нового главного тренера, сообщает пресс-служба КФБ.

На место ушедшего по собственному желанию Ерика Алгабека был утвержден Шамиль Сафиуллин.

Алгабек пробыл на должности наставника команды два года. За это время команда на чемпионате мира-2019 завоевала две бронзовые медали, одну олимпийскую лицензию на Азиатском отборочном турнире-2020 и выиграла командный зачет чемпионата Азии-2021 (8/1/1).

Напомним, что ранее в женской сборной Казахстана разгорелся скандал. Ангелина Лукас обратилась к Президенту страны, заявив, что в команде царит нездоровая обстановка.

При этом и мужская сборная получила нового главного тренера.

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