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В женской сборной Казахстана по боксу разгорелся скандал. Ангелина Лукас обратилась к Президенту

В женской сборной Казахстана по боксу разгорелся скандал. Ангелина Лукас обратилась к Президенту
©instagram.com/angelina_lukas1997
Новости спорта Бокс Любительский бокс

В женской сборной Казахстана по боксу разгорелся скандал, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ангелина Лукас опубликовала в своем Instagram пост, где обратилась к Нурсултану Назарбаеву, Касым-Жомарту Токаеву, Тимуру Кулибаеву, Актоты Раимкуловой и Кенесу Ракишеву, попросив разобраться в сложившейся ситуации в женской сборной.

"Открытое обращение к Елбасы Нурсултану Назарбаеву, Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, главе НОК РК Тимуру Кулибаеву, министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой, президенту Казахстанской федерации бокса Кенесу Ракишеву.

Я, Лукас Ангелина, мастер спорта международного класса, неоднократный победитель и призер чемпионатов РК и ряда международных турниров в связи с нездоровой обстановкой сложившейся в последние годы в национальной команде РК по женскому боксу вынуждена открыто обратиться к компетентным личностям.
Прошу вас РАЗОБРАТЬСЯ в сложившейся ситуации в женской национальной сборной страны!", - говорится в сообщении.

Далее она продолжила описывать ситуация в комментариях к этому посту (орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.). Каждый комментарий отдельный, начинается и заканчивается с "".   

"3 сентября 2021 года, находясь на сборах в академии АИБА мы проводили вечернюю тренировку и тренером Шамилем Саффиулиным было объявлено что в 19:00 того же дня приедет руководство КФБ чтобы провести командное собрание. На встречу со спортсменками и тренерским коллективом приехали государственный тренер РК и одновременно вице-президент КФБ Бахтияр Артаев и исполнительный директор КФБ Маратбек Мыктыбеков. Собрание началось в 20-00 и завершилось (!) в 20-12. Вышеуказанные лица (Артаев и Мыктыбеков) начали встречу со слов, что в команде отсутствует дисциплина. Мыктыбеков спросил, действительно ли отсутствует дисциплина, и правда ли, что Кызайбай устраивает самовольно собрание, где дает указания не только девушкам-боксерам, но и тренерскому коллективу. К огромному сожалению, многие члены сборной находятся под влиянием Назым Кызайбай и во время так называемого собрания поддержали позицию Кызайбай".

"Я встала и сказала, что дисциплина полностью отсутствует, по ночам девочки вместо сна проводят время с Кызайбай, которая в прямом смысле заставляет их подписывать петицию против меня. И я сказала Мыктыбекову, что вместе с другими членами команды звонила ему, чтобы оповестить о положении дел. В разговоре по телефону мы просили его о помощи дабы разобраться с "дедовщиной" в национальной сборной. Во время телефонного разговора девочки сказали исполнительному директору КФБ, что подписали клевету под влиянием Кызайбай. Мыктыбеков в свою очередь поинтересовался, чьей инициативой является эта пресловутая петиция и кто ее просит подписывать? Также он подчеркнул, что я всем угрожаю и занимаюсь "колдовством". Эта дезинформация как не сложно догадаться, исходила от Кызайбай и ее соратниц".

"Затем они зачитали приказ министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, в нем говорится, что я исключена из национальной сборной! Якобы согласно рапорту главного тренера и членов команды за конфликтные ситуации. Я сразу задала вопрос Мыктыбекову, где доказательная база? О каких конфликтных ситуациях может идти речь, когда все мои мысли связаны со спортом? Мыктыбеков надменно заткнул меня и не позволил выразить мне свои мысли о сложившейся ситуации (аудиозапись "собрания" имеется в наличии).
Даже когда я попросила дать мне бумагу о дисквалификации Артаев с Мыктыбековым это проигнорировали…".

"Особенно огорчило, что Кызайбай когда услышала о моей дисквалификации начала этому аплодировать и половина команды ее в этом поддержали. Бахтияр Артаев затем сказал, что бы я покинула базу. Что он ответит перед общественностью и законом за все сам. В этом году ожидается чемпионат мира и до него остается совсем мало времени. Не секрет, что я являюсь одним из кандидатов для участия в мировом первенстве и меня просто взяли и убрали с команды, НЕЗАКОННО".

"Я просила их досконально разобраться и провести объективное расследование. Они это наотрез делать отказались. А ведь это настоящий сговор против меня и полная клевета. Я не употребляю в отличие от своих коллег по сборной команде, спиртные напитки, не курю. Видать этот фактор многим не нравится и в моем лице они видят "белую ворону".

"Что особенно удивило, так это то что Мыктыбеков попросил не подходить к нему и что расследование проводить у него нет времени (!). Парадокс, не правда ли? Скажу больше, на этом УТС с самого начало была нездоровая обстановка. Кызайбай постоянно капается, хотя этого делать совершенно не положено. Если ты болеешь, возьми больничный и проводи капельницу в поликлинике. Не правда ли? А может это вовсе допинговые препараты?! Мы зафиксировали тот момент, когда Кызайбай капалась, это делала медсестра медцентра "Про-спорт" без назначения врачей. Кызайбай этим занималась в течении 7 дней, почти все время сборов". 

"Что они капали, какие запрещенные субстанции, инъекции, лекарства я не знаю. Я сказала по телефону Мыктыбекову что Кызайбай употребляет допинг. Он сказал, что какое мне до этого дело?! Очень хотела поднять этот вопрос на так называемом "собрании", но на деле вышло что руководство приехали унизить мою честь и достоинство без всяких фактов, без законных на то обстоятельств и доказательств. В итоге меня дисквалифицировали, не соизволив даже сказать за что и на какой срок".

"Нездоровая обстановка, которую создает НАЗЫМ Кызайбай в отношении меня, продолжается уже не один год. Я являюсь чемпионкой РК по боксу 2013, 2014, 2015 годов (молодежи). В 2016 году я перешла во взрослую женскую сборную РК. С переходом во взрослый бокс я регулярно подвергаюсь нападкам со стороны Кызайбай и ее соратниц. Достается и моему личному тренеру, которого всевозможными мерами пытаются дискредитировать. Неоднократно мой наставник становился заложником подковерных игр и кроме того на него были попытки навести порчу. Это пусть останется на совести тех, чьи грязные проделки не приносят им той пользы, которой они ожидают. Мы придерживаемся спортивных принципов и готовы доказывать свою состоятельность исключительно на ринге!".

"Девочки признались, что подписали клевету, так как боятся Кызайбай (в наличие имеется запись разговора с Мыктыбековым). К нашему разочарованию, он никак на наши доводы не отреагировал и соответственно не разобрался в ситуации, полностью покрывая Кызайбай. Уже на самом собрании Мыктыбеков и Артаев разговаривали со мной и моим личным тренером на повышенных тонах, высокомерно".

"Я посылала руководству видеоматериалы где запечатлено как члены национальной сборной покидают базу, позволяют себе употреблять спиртное, курят. Возможно, то, что я этим не занимаюсь, это и послужило всему поводом? Я всю сознательную жизнь занимаюсь спортом и люблю это дело. Боксом занимаюсь уже 13 лет, но Артаев и Мыктыбеков решили мою судьбу в течение 10 минут. Мне до слез обидно и больно, что руководство так поступило, не соизволив даже выслушать мою позицию. Я очень надеялась, что будет порядок и страну на международной арене будут представлять сильнейшие по спортивному принципу.

Прошу провести тщательное расследование по вышеизложенному поводу.

С уважением, МСМК Лукас А. А.".

Как сообщает baigenews.kz, относительно данного письма в Казахстанской федерации бокса сообщили, что дадут комментарий по итогам внутреннего расследования, которое уже проводится. В министерстве культуры и спорта также пообещали позже прокомментировать обращение Ангелины Лукас.

Напомним, в марте Назым Кызайбай сообщила о том, что ее роль первого номера сборной не по душе некоторым функционерам. Она рассказала о подводных камнях в национальной команде и вспомнила историю перехода Геннадия Головкина в профессионалы. Позже главный тренером женской команды Ерик Алгабек прокомментировал напряженную ситуацию. Отметим, что Назым и Лукас выступают в одной весовой категории до 51 килограмма.

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Метки:
Лукас Ангелина Кызайбай Назым Сборная Казахстана по боксу

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