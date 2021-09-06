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Дважды признан лучшим, покорил Сербию и воспитал чемпионок. Кто стал новым тренером женской сборной Казахстана по боксу

Дважды признан лучшим, покорил Сербию и воспитал чемпионок. Кто стал новым тренером женской сборной Казахстана по боксу
©КФБ
Новости спорта Бокс Любительский бокс

В женской сборной Казахстана по боксу сменился главный тренер - им стал опытный специалист Шамиль Сафиуллин. 48-летний специалист работает в этой сфере уже 25 лет. За это время он подготовил несколько призеров чемпионатов мира, Азии и первенства Казахстана. Он успел поработать как в нашей стране, так и за рубежом.

Подробнее о новом наставнике - в материале Vesti.kz.

Тренер чемпионок

В 2015 году Сафиуллин был признан Федерацией бокса Казахстана лучшим тренером страны. Тогда под его руководством женская команда заняла общекомандное первое место, с большим отрывом по числу наград, опередив остальные страны-участницы на IV Кубке наций в сербском городе Суботица.

"Казахстанская школа бокса славится своей техникой. Что касается Европы, то там бокс более агрессивный, основанный на хороших физических данных бойцов. Наш бокс - более красивый, зрелищный. Азиатская и европейская школы - разные. Исходя из этого нам следует больше выезжать на международные турниры, набираться опыта", - так заявил Сафиуллин в одном из интервью.

Два года спустя, в 2017-м, он вновь был признан лучшим по версии КФБ. Этой наградой он во многом обязан Мадине Нуршаевой, ставшей чемпионкой Азии. При этом Сафиуллин достаточно скромно прокомментировал свое достижение:

- Работу мы провели планомерную и очень трудоемкую. Долго готовились к чемпионату Азии, который проходил во Вьетнаме. Это не только моя заслуга - немалую лепту в эту победу внесла и Мадина Нуршаева, которая стала чемпионкой континентального турнира. Без нее моя победа была бы невозможна. Она (Нуршаева) шла к этой победе, ведь на прошлом турнире в Китае она уступила представительнице Поднебесной. Тогда она очень переживала эту неудачу и ставила цель - победить в Хошимине. Помимо этой победы, Мадина также первенствовала в чемпионате Казахстана, выиграла и международный турнир класса "А" в Польше, где в бою за выход в финал ей противостояла сильная соперница из России. Но ринг есть ринг - никогда не знаешь, что будет после, несмотря на то, что мы планировали выиграть золото во Вьетнаме.

Последние три года он занимал позицию старшего тренера женской сборной Казахстана. Параллельно он занимается подготовкой серебряного призера чемпионата мира Жайны Шекербековой и чемпионки мира Фаризы Шолтай

Шамиль является однофамильцем Закира Сафиуллина. Последний - член сборной Казахстана по боксу и чемпион страны (2013), серебряный призер чемпионата Азии-2015 и участник летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Кстати, Шамиль Сафиуллин был одним из тех, кто был рад увеличению весовых категорий в женском боксе.

"Бесспорно, это станет хорошим стимулом для других девочек, ведь каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом. В боксе ведь зачастую бывает, что для того, чтобы уложиться в определенный вес, боксер либо "сушится", либо искусственно увеличивает вес. Многие из-за этого бросают тренировки, а впоследствии и сам бокс. Так что это будет хорошим нововведением. Надеемся, что в Казахстане станет больше на одного олимпийского чемпиона", - заявил он сразу после появления такой информации.

Не обошлось без скандала

На новом посту Сафиуллин сменил Ерика Алгабека, ушедшего по собственному желанию после двух лет работы в этой должности. Под руководством Алгабека женская сборная Казахстана завоевала две бронзовые медали на чемпионате мира-2019, одну олимпийскую лицензию на Азиатском отборочном турнире-2020 и выиграла командный зачет чемпионата Азии-2021 (8/1/1).

Смене наставника предшествовал небольшой скандал в сборной. Боксерша Ангелина Лукас обратилась к Президенту Казахстана, заявив, что в команде царит нездоровая обстановка, и обвинила двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай в применении допинга.

Сама Кызайбай до этого утверждала, что ее "сливают" из сборной, пропуская вперед Лукас (девушки выступают в одной весовой категории до 51 килограмма). Тогда Алгабек объяснил ситуацию конкуренцией в сборной.

Как будут обстоять дела в женской сборной после смены тренера - покажет только время. К слову, новый тренер назначен и в мужской сборной Казахстана. Выбор пал на Кайрата Сатжанова, который сменил на этом посту Галымбека Кенжебаева (был у руля с 2018 года).

Фото: КФБ©

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Лукас Ангелина Кызайбай Назым Назначения

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