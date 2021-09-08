Минкультуры взяло на контроль "дело Лукас" после скандала в сборной Казахстана по боксу

В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали скандал, который разгорелся вокруг боксерши Ангелины Лукас. Как сообщает BaigeNews.kz, в ведомстве взяли дело на контроль, а также пояснили, что спортсменку отстранили временно.

Также будет создана специальная рабочая группа, которая рассмотрит жалобу Лукас.

"Федерация бокса на основании рапорта главного тренера по женскому боксу РК Ерика Алгабека, ссылаясь на этику спортсменов РК, дисквалифицировала Ангелину Лукас на неопределенный срок. Поясняем, что в соответствии с законом "О физической культуре и спорте РК" внесение изменений или дополнений в состав национальной сборной осуществляется Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК по представлению аккредитованной спортивной федерации по виду спорта. Такое представление в адрес комитета не поступало, в связи с чем Ангелина Лукас не исключалась из состава сборной команды", - сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Напомним, что ранее Лукас опубликовала в своем Instagram пост, где обратилась к Нурсултану Назарбаеву, Касым-Жомарту Токаеву, Тимуру Кулибаеву, Актоты Раимкуловой и Кенесу Ракишеву, попросив разобраться в сложившейся ситуации в женской сборной. Она заявила, что в команде царит нездоровая обстановка, обвинив двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай в применении допинга. Сама же Кызайбай до этого утверждала, что ее "сливают" из сборной, пропуская вперед Лукас.

Совпадение или нет, после скандального заявления Лукас в женской сборной Казахстана по боксу, как и в мужской, сменился тренер. Новым наставником команды стал Шамиль Сафиуллин.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!