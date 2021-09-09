"Что за беспредел?!" Абсолютная чемпионка мира по боксу заступилась за Лукас и пригрозила Артаеву

Абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина поддержала казахстанку Ангелину Лукас после скандала в сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Лукас обратилась к Президенту Казахстана, заявив, что в команде царит нездоровая обстановка, и обвинила двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай в применении допинга.

Также, по ее словам, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев незаконно исключил ее из состава сборной Казахстана. После этого "дело Лукас" взяло на контроль Минкультуры.

"Пробей ему двоечку, что за беспредел?! Я скоро планирую приехать на Родину, в Казахстан, заеду к вам, проверю обстановку! Если что, я рядом! Девочек обижать не дам!!!" - написала Рагозина в комментариях к публикации Лукас в Instagram.

Добавим, что после скандальных заявлений Лукас в женской сборной Казахстана по боксу сменился тренер. Аналогичная ситуация произошла и в мужской команде.

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