Лукас против Кызайбай. Чего добились спортсменки, всколыхнувшие скандалом сборную Казахстана по боксу

В женской сборной Казахстана по боксу сложилась конфликтная ситуация, затронувшая сразу двух ведущих спортсменок. В противостояние втянуты Ангелина Лукас с Назым Кызайбай, а корреспондент Vesti.kz изучил их результаты за последние пять лет.

Спортсменки несколько лет состязаются за место первого номера в олимпийской категории, а инициатива в этой борьбе переходит от одной стороны к другой. 24-летняя Лукас заявила о себе в 2015 году, когда выиграла молодежный чемпионат страны, а за год до этого 27-летняя Кызайбай во второй раз в карьере стала чемпионкой мира в категории до 48 килограммов.

Сейчас их борьба, как и развитие карьер, перешла в новую фазу. Лукас рассказала, что ее незаконно исключили из сборной Казахстана, а на ситуацию отреагировали в Министерстве культуры и спорта. Ранее с похожей претензией выступала сама Кызайбай. За Ангелину заступаются известные спортсмены, а в нашем обзоре - борьба конкуренток в ринге.

Отсчет возьмем с предолимпийского чемпионата страны в 2016 году, который Кызайбай выиграла в категории до 51 килограмма, а Лукас завершила борьбу в четвертьфинале. Взяла Назым золото и на мировом турнире, состоявшемся в столице Казахстана, но на Олимпиаду-2016 поехала Жайна Шекербекова.

В 2017 году Кызайбай снова выиграла национальный турнир, а Лукас, выступавшая в категории до 48 килограммов, снова дошла только до 1/4 финала. В том же году Назым съездила на чемпионат Азии, где финишировала с бронзовой медалью, а на ЧМ-2018 отправилась уже Шекербекова - в ее активе серебро.

На втором месте Жайна была и на ЧРК-2018: в полуфинале она выиграла у Лукас, а в бою за золото уступила Кызайбай. Назым представляла Казахстан на двух последних первенствах континента: в 2019 году проиграла в четвертьфинале, а в 2021 стала чемпионкой турнира.

Лукас неудачно съездила на олимпийскую квалификацию в 2020 году, где выбыла из гонки за лицензии на Игры в Токио уже после первого боя. Без медали в категории до 51 килограмма с ЧМ-2019 вернулась Кызайбай, проиграв поединок еще на предварительной стадии. В том же году конкурентки пересеклись на турнире в Сербии, где победу одержала Лукас.

Что касается других очных поединков спортсменок, то они состоялись на ЧРК в 2019 и в 2020 годах. Сначала они пересеклись в полуфинале, когда Кызайбай вышла в следующий круг, а затем стала чемпионкой страны. А через год дуэль была уже в финале: единогласным решением судей поединок выиграла двукратная золотая медалистка мировых турниров.

Таким образом, Кызайбай имеет определенное превосходство над конкуренткой по олимпийскому весу, но Лукас моложе. Возможно, мы упустили некоторые успехи соперниц в сборной, но мы взяли основные турниры последних лет, чтобы обрисовать соперничество, которое было в ринге, а не за его пределами.

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Добавим, на днях Лукас опубликовала в своем Instagram пост, в котором обратилась к Елбасы Нурсултану Назарбаеву, Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, главе НОК РК Тимуру Кулибаеву, министру культуры и спорта Актоты Раимкуловой и президенту КФБ Кенесу Ракишеву, попросив разобраться в сложившейся ситуации в женской сборной.

Она заявила, что в команде нездоровая обстановка, а двукратную чемпионку мира Назым Кызайбай подозревает в применении допинга. Также, по ее словам, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев, который сейчас является государственным тренером, сообщил ей об отчислении из сборной.

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