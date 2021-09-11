Сарсекбаев вызвался подготовить Лукас к бою против Кызайбай и бросил вызов Артаеву

Олимпийский чемпион Пекина-2008 по боксу Бахыт Сарсекбаев бросил вызов другому победителю Олимпиады-2004 Бахтияру Артаеву, ныне вице-президенту Казахстанской федерации бокса по тренерским вопросам.

На фоне скандала в женской сборной Казахстана по боксу Сарсекбаев заступился за боксершу Ангелину Лукас и вызвался подготовить ее к поединку против соотечественницы Назым Кызайбай, попутно предложив Артаеву также выступить в качестве тренера.

"Раз у нас в женском боксе идут такие горячие бои - на словах. Бахтияр Артаев, я предлагаю тебе, чтобы ты подготовил Назым Кызайбай, я подготовлю Ангелину Лукас. И увидим, кто будет победителем", - заявил Сарсекбаев.

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Скандал в женской сборной разгорелся после того, как Лукас обратилась к Президенту Казахстана, заявила о нездоровой обстановке в команде и обвинила Кызайбай в применении допинга.

Также, по ее словам, Артаев незаконно исключил ее из состава сборной Казахстана. После этого "дело Лукас" взяло на контроль Минкультуры. Ранее с похожей претензией выступала и сама Кызайбай.

Добавим, что после скандальных заявлений Лукас в женской сборной Казахстана по боксу сменился тренер. Аналогичная ситуация произошла и в мужской команде.

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