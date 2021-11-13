Жанкош Тураров - участник вечера бокса 18 декабря. Его представили бомбическим роликом

Стал известен еще один участник вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане, где олимпийский чемпион из Казахстана Данияр Елеусинов будет биться за титул чемпиона мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стали известны кандидаты на бой с Данияром Елеусиновым за титул чемпиона мира

Так, на ринг выйдет казахстанский боксер Жанкош Тураров, для которого это будет 25-й поединок на профессиональном ринге. 24 предыдущих казахстанец выиграл, 17 из которых досрочно. Соперник Турарова будет объявлен в ближайшее время.

Причем организаторы вечера бокса представили Жанкоша Турарова роликом в формате шпионской военной видеоигры. В нем менеджер Зия Алиев в образе солдата входит в бункер и находит секретные документы с Иосифом Сталиным, Александром Пушкиным и Жанкошем Тураровым.

Напомним, в главном бою вечера бокса(10-0, 6 КО) будет биться за чемпионский пояс IBO в полусреднем весе - соперником будет один из этих боксеров . В соглавном поединке выступит казахстанский супертяж-нокаутер(10-0, 10 КО). Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым

Названы гонорары претендентов на пояс чемпиона Казахстана по профи-боксу

А Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым. Казахстанец рассказал, что ставит задачу стать чемпионом мира.

За всеми новостями вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.