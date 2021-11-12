Стали известны кандидаты на бой с Данияром Елеусиновым за титул чемпиона мира

Определены три потенциальных соперника для Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО), с которыми казахстанец оспорит титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

30-летний Елеусинов будет боксировать за мировой пояс 18 декабря в Нур-Султане и впервые в профессиональной карьере может завоевать полноценный титул. Подобраны несколько кандидатов.

Во-первых, это 32-летний американец Морис Хукер (27-2-3, 18 КО), который был чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе. Титул он выиграл в июне 2018 года, а затем дважды успешно его защитил. В марте 2021-го Хукер провел очередной поединок, перебравшись в дивизион Елеусинова, но в седьмом раунде был нокаутирован соотечественником Верджилом Ортисом-младшим (18-0, 18 КО).

Второй кандидат - 37-летний Хосесито Лопес (38-8, 21 КО) из США. Опытный конкурент, который после нескольких второстепенных поясов дошел до второй попытки биться за титул мировой. Два с половиной года назад Лопес боксировал с небитым на тот момент Китом Турманом (29-1, 22 КО) и только большинством голосов уступил фавориту пояс WBA (Super).

Третьим претендентом является 34-летний Себастьян Формелла (23-2, 11 КО). Как и Хукер, он был чемпионом мира, но в полусреднем весе. В июне 2019 года Формелла отнял титул по версии IBO у Тулани Мбенге (18-1, 14 КО), нанеся южноафриканцу единственное поражение в его карьере. 2020-й год стал не таким успешным для немецкого боксера: он потерпел два поражения, но оба - по очкам.

Таким образом, можно предположить, что Елеусинова в декабре ждет тяжелое противостояние. Поединок для Формеллы или Хукера - это шанс вернуться в топовую обойму, а для Лопеса - возможность забрать чемпионский пояс после долгой карьеры.

Елеусинов против... Главная интрига предстоящего титульного боя в Нур-Султане

Добавим, что ранее Елеусинов анонсировал свой титульный поединок в Нур-Султане. Высказался о своей подготовке к вечеру профессионального бокса другой звездный казахстанец - супертяжеловес Иван Дычко (10-0, 10 КО). Известны и некоторые другие участники события.

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