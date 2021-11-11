"Правый прямой, и все заканчивается". Супертяж-нокаутер - о злости на ринге, Кличко и сборной Казахстана

Казахстанский супертяж Иван Дычко (10-0, 10 КО) станет одной из звезд вечера профессионального бокса 18 декабря в Нур-Султане, где за титул чемпиона мира будет бороться Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz 31-летний казахстанец рассказал о своей ярости на ринге и звездном сопернике, который доставил ему наибольшие трудности.

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В профессионалах двукратный олимпийский призер стартовал около четырех лет назад, а бой 18 декабря станет для него вторым подряд в Казахстане.

- Готовлюсь дома. Можно сказать, в одном зале. Специальную работу делаю в Рудном. Там есть тренеры, с которыми я работаю и сотрудничаю на протяжении многих лет. Есть бойцы, мастера спорта, с которыми можно поспарринговать. Я думаю, что к бою подойду в хорошей форме, - констатировал Дычко.

- В тренировочном состоянии я нахожусь постоянно. Прилетел из Америки в октябре, неделю отдохнул и начал тренироваться. А сейчас, когда узнал, что буду здесь готовиться, собрал ребят и объяснил, чем мне помочь. Официально стартовали неделю-две назад, но я всегда в тренировочном состоянии. У меня нет такого, что я долго не хожу в зал.

- Иван, вы чуть выше двух метров. В вашем дивизионе власть захватил Александр Усик, чей рост около 190 сантиметров. Вам удобнее боксировать с боксерами, которые заметно пониже вас или примерно одного роста с вами?

- Мне удобнее боксировать с теми, кто чуть-чуть ниже. Не основательно, но немножко пониже и не сильно высокие. С высокими тоже нормально. Наибольшую трудность мне создают очень низкие боксеры. На втором месте высокие, а на первом - немного пониже. Думаю, что соперник с ростом 190 сантиметров для меня, по сути, комфортный.

- К смене я отношусь нормально. Чемпион должен сменяться. Усик показал очень хороший бокс. Мне понравилось, но не как зрителю, а как боксеру. Он показал очень хороший уровень и школу бокса. Этот поединок можно показывать начинающим боксерам с посылом, как нужно работать.

- Вы уже набрались опыта работы с известными боксерами, которые или в топе, или очень близки к этому. С кем вам было бы удобно встретиться на ринге?

- В последнем лагере я был у Фрэнка Санчеса (19-0, 13 КО), который в андеркарте Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером одержал победу. И это были, по сути, не тяжелые спарринги. Я спокойно проходил и восемь, и десять раундов. Не было какой-то сумасшедшей нагрузки. Можно сказать, что в этом тренировочном лагере я отдыхал.

Я много с кем из чемпионов спарринговал. Это были Фьюри, Уайлдер и Владимир Кличко. С последним встречался, когда у меня была еще любительская карьера. Из всех мне тяжело было именно с Кличко. Я работал тогда в любительском стиле. А возвращаясь к вопросу, я скажу о Фрэнке Санчесе, который был бы для меня комфортным соперником.

- Иван, совсем недавно была ваша эра в сборной Казахстана. Сейчас лидером является Камшыбек Кункабаев, но на чемпионат мира он не поехал, а наш другой супертяжеловес вылетел после первого боя. Какой бы совет вы дали молодым тяжеловесам, которые должны стать лидерами в дивизионе?

- У меня была продуктивная карьера на протяжении десяти лет. Но она могла быть еще продуктивнее. С чем это связано? Национальная сборная состоит из боксеров разных весов. Я думаю, что в команде можно было разделить боксеров по весам, например, тяжелые, средние и легкие. И у каждой должны быть свои специалисты. Не просто тренеры, а специалисты по этим весам. И работа должна быть у всех специфическая.

Если ты тяжеловес, то специфика должна быть подобрана именно для тебя. Не должна быть работа одинаковой для всех. Не знаю, возможно ли такое. Подобную практику я наблюдал у английских боксеров. Я считаю, что веса нужно разделять и работать по специфике собственного веса.

- Я не могу сказать. Считаю себя счастливым человеком, ведь занимаюсь своим любимым делом. Зарабатываю, но получается, как-будто я безработный. Зарабатываю своим любимым делом. И когда я выхожу на ринг, то рад, что мне дали возможность побыть самим собой. Поэтому это берется откуда-то оттуда. На словах это объяснить тяжело.

- Раскрывается настоящий Иван Дычко.

- На, наверное. (смеется) Я не думаю, что в жизни где-то еще я такой раскроюсь, когда бью правый прямой и на этом все заканчивается. Я больше не могу таким проявить себя, но мне и не хочется. А на ринге обстоятельства заставляют. И я думаю, как это классно!

Елеусинов против... Главная интрига предстоящего титульного боя в Нур-Султане

Напомним, уже известны некоторые участники боксерского шоу в Нур-Султане, запланированного на 18 декабря. В одном из поединков будет определен чемпион Казахстана, а олимпийский чемпион Данияр Елеусинов может выиграть титул чемпиона мира.

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