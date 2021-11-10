Дрался в Казахстане с боксером из команды Головкина. Кто сразится с Дауреном Елеусиновым 18 декабря

Определился соперник казахстанского боксера Даурена Елеусинова по следующему бою, который пройдет 18 декабря. Им стал азербайджанец Али Мамедов. Бойцы выйдут на ринг в рамках вечера бокса в Нур-Султане. К слову, для Мамедова визит в Казахстан станет уже вторым в карьере. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Соперник Елеусинова имеет слабую активность на сегодняшний день. Официально зафиксированный бой из последних датируется аж 2017-м. Так что трудно судить о его текущей физической форме. К слову, на ринге, до приезда в столицу, он должен появиться сегодня, 10 ноября.

Мамедов в России сразится с местным боксером Рохманом Ахметхановым. После этого события как раз и можно будет обсудить его кондиции и перспективы казахстанца в предстоящем поединке. Пока же остается отталкиваться только от истории.

Она у него не самая яркая. Особо к топ-уровню не приближался. И серьезных имен в его послужном списке нет. Разок съездил в США. Сразился с Мигелем Крузом, однако уступил - его дисквалифицировали. Так что профита никакого не заработал.

Кстати, Мамедов приезжал и в Казахстан. В 2016 году он провел бой против нашего Али Ахмедова. Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился уже в первом. Сначала казахстанец отправил его в нокдаун, затем принялся добивать, и рефери остановил бой.

Наверняка он захочет отыграться. Так что встреча с Елеусиновым станет для него принципиальной. Правда, говорить о его высоких шансах сложно. Даурен, по крайней мере, выступает, имеет боевую практику. Так что шансы у Мамедова не столь высокие.

Главное - это не зарыться в "оппозиционке". Елеусинову лучше сразу начать с прессинга, избегать выматывающих клинчей. И постараться разбить обороны с первых же раундов. Это уменьшит риски поражения.

В общем, особых проблем быть не должно.

Напомним, в главном бою вечера бокса Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) будет биться за чемпионский пояс IBO в полусреднем весе, а в соглавном выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО). Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.

Названы гонорары претендентов на пояс чемпиона Казахстана по профи-боксу

За всеми новостями вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.