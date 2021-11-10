Елеусинов против... Главная интрига предстоящего титульного боя в Нур-Султане

В декабре олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) попробует порадовать казахстанских любителей бокса титулом чемпиона мира. В большом вечере он должен разыграть пояс IBO в полусреднем весе. И сейчас главной интригой является имя оппонента. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Казахстанский боец давно заслуживает крупного поединка. Прошло достаточное количество времени после перехода в профи, во время которого он неоднократно доказывал свое право на большие успехи. Елеусинов проходил серьезных оппонентов, демонстрировал отличный бокс.

Так что настало время еще громче заявить о себе. Бой за титул чемпиона мира уже и так намекает о том, что против него на ринге будет биться не какой-нибудь неизвестный "таксист".

Вряд ли в IBO будут устраивать откровенный мисматч - от этого никто не выиграет. Наоборот, негативно скажется на репутации всех, кто будет принимать в этом участие. Любители бокса тоже не поймут, если подпишут бойца, который особо нигде не фигурирует. Жертвы не нужны. Подобное просто обесценит сам титул и усилия Елеусинова.

И если мы говорим о серьезном оппоненте, то здесь есть сложный момент, а именно путешествие в Казахстан. Не каждый из околотопов согласится на подобное. Команда Данияра имеет перед собой сложную задачу. Слишком много условий: уровень, активность, вхождение в рейтинг, согласие приехать в Нур-Султан и так далее.

Тем не менее нужно ускориться. Как выстраивать тренировочный процесс, если не знаешь, с кем будешь иметь дело? До ответственного дня остался практически месяц. И пора бы уже разбирать сильные и слабые стороны противника.

Интрига не должна затянуться.

Напомним, вечер бокса намечен на 18 декабря.