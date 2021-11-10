Данияр Елеусинов анонсировал свой бой за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) анонсировал свой титульный поединок в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"18 декабря. Вечер бокса в Нур-Султане. День независимости. Главный бой будет за титулы чемпиона мира IBO и IBF Inter-Continental в полусреднем весе. Не пропустите", - написал он в Instagram.

Отметим, что бой Данияра будет главным на вечере, а его соперник определится в ближайшие дни. В соглавном поединке выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО).

За всеми новостями и подробностями о вечере бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.