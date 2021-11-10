"Задача - стать чемпионом". Даурен Елеусинов - о бое в андеркарте брата, промоутере из США и трилогии GGG - "Канело"

Казахстанский боксер суперсреднего веса Даурен Елеусинов (9-1-1, 8 КО) 18 декабря проведет свой второй поединок на профи-ринге в этом году. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал о подготовке к встрече со своим соперником азербайджанцем Али Мамедовым. Также казахстанец поделился своими планами на будущее и высказался о противостоянии мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 KO) с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

- Даурен, расскажите о своей подготовке к бою, который пройдет 18 декабря в Нур-Султане.

- Меня готовит Миржан Рахимжанов - мастер спорта международного класса. Он мой друг и коллега по национальной сборной. Он профи, знает, что мне нужно. Сейчас у меня все в порядке с весом, а мы не нагружаем себя. По десятибалльной шкале я где-то на шесть-семь баллов готов. Я люблю подводить пик формы к дате боя. Я пока только разогреваюсь.

- Вы уже посмотрели своего соперника?

- Я смотрел один бой. Он меняет стойки: и правша, и левша. Но в основном левша. С такими всегда неудобно, но мне без разницы - я должен выигрывать любого соперника. Я делаю предварительную аналитику и просматриваю всю информацию, но все равно будет ясно в бою.

- Какие у вас ощущения от предстоящего события, все-таки окажетесь на одном ринге с братом?

- Как я ранее говорил, мне без разницы, где боксировать. Хоть на луне. Главное, чтобы мне дали площадку. Где и с кем - это второстепенный вопрос. Зачем себя лишний раз грузить. Я научился не париться над тем, что происходит за рингом. Большое количество раз в сборной ребята сгорают из-за завышенных ожиданий и под грузом ответственности. Я понимаю, что на ринге буду один. Мне нужно держать голову холодной и реально оценивать ситуацию.

- Ваши ближайшие цели?

- У меня подписан контракт на год с промоутером из Америки. Не хотелось бы планировать вперед, нужно пройти этот бой. Нужно уважать соперника и не бежать вперед со своими словами. Задача на будущее простая - стать чемпионом и заработать достаточно, чтобы обеспечить детям и семье будущее. Главное, чтобы они были счастливы и обеспечены.

- Смотрели бой "Канело" и Планта?

- Я смотрел бой. "Канело" прекрасно подобрал план на бой. Было видно, что "Канело" бьет больнее. Он заставлял его бегать и терять энергию. В свою очередь Плант просто сам себя измотал, на что и рассчитывал "Канело".

- Кто может победить "Канело"?

- Мы не можем знать, кто победит "Канело". Есть один парень Бенавидас. Но у него проблемы с весом, он может не опуститься. Он потерял титул из-за того, что не смог сделать вес.

- Как думаете, Головкин встретится с "Канело" в третий раз?

- Возможно, если это произойдет в весе "Канело". Головкину этот бой нужен. Если бы не это, он бы уже давно завершил карьеру. Даже если GGG проиграет, то он получит хорошие деньги. Надежда на третий бой держит его в зале. Он ни с кем не боксирует, чтобы получить третий бой с "Канело". Рискованно проводить бои с опасными проспектами. Лучше "Канело", а потом и на пенсию.

- Когда планируете завершать карьеру и чем планируете заниматься дальше?

- Чем займусь, знает только Всевышний. В принципе, свою сферу знаю. Могу заниматься промоушеном, тренировать или быть менеджером. Главное, заинтересовать спонсоров. Время покажет. Я буду боксировать, пока мой физический потенциал будет позволять. Если я смогу, то буду драться. Я буду слушать свое тело, а оно мне подскажет, как лучше.

Напомним, что поединок Даурена пройдет в андеркарте его брата Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО), который будет биться за чемпионский пояс IBO в полусреднем весе, а в соглавном выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО). Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.