Ангелина Лукас уволилась из сборной Казахстана и сделала заявление о дебюте в профи

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас прокомментировала предстоящий дебют на профессиональном ринге, а также заявила, что ушла из национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

18 декабря в Нур-Султане она проведет четырехраундовый поединок в наилегчайшем весе - до 51 килограмма. Соперница будет объявлена в ближайшее время.

Ангелина Лукас после скандала в сборной Казахстана ушла в профи-бокс. Известна дата дебюта

"Всем привет, дорогие друзья. Хочу сообщить, что 18 декабря на арене Jekpe-Jek в городе Нур-Султан я проведу свой первый профессиональный поединок. Состоится мой дебют!

Этот грандиозный вечер бокса посвящен 30-летию Независимости Казахстана! В своем бою я готова показать красивый бокс. Думаю, многие ждали моего перехода именно в профессиональный бокс. И это случилось!

Но все же я остаюсь в любительском боксе и буду боксировать в профессионалах. Хочу радовать вас своими боями и победами. Как можно чаще!

Сейчас проясню ситуацию, 1 октября 2021 года я прилетела в город Нур-Султан. Написала заявление об увольнении из состава национальной сборной. Многие интересуются и спрашивают, в сборной республики ли я? Уже нет...

Мои планы остаются прежними. Я хочу так же завоевать медаль на чемпионате мира и Олимпийских играх. И буду идти к этой цели.

30-летие Независимости Республики Казахстан - это грандиозное событие. Я рада и безумно счастлива провести свой дебют именно на родной земле, в самом сердце Казахстана, в городе Нур-Султан. Хочу показать красивый бокс! Порадовать всех казахстанцев, моих болельщиков, а также моих друзей по всему миру.

Я горжусь, что я родилась в независимом государстве. Хочу, чтобы о Казахстане знали по всему миру. Приходите поддержать меня на этот грандиозный праздник бокса! Алға, Казахстан!!!" - написала она в Instagram.

Напомним, в главном бою этого вечера бокса Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) будет биться за чемпионский пояс IBO в полусреднем весе, а его соперником будет один из этих боксеров.

За всеми новостями и подробностями о вечере бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.