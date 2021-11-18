27 досрочных и 36 побед. Стал известен соперник казахстанского супертяжа-нокаутера на вечере бокса Елеусинова

Казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО) узнал соперника по вечеру бокса, который пройдет 18 декабря в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Им будет российский боксер Александр Устинов, который выиграл 36 поединков на профессиональном ринге, потерпел пять поражений и еще один бой завершил вничью. У него 27 нокаутов. Свой последний бой Устинов провел в сентябре, проиграв досрочно украинцу Владиславу Сиренко в поединке за титул WBC Asian.

Также в этом году в марте он завершил бой вничью с американцем Терреллом Джамалом Вудсом в Майами. А в июле 2020 года Устинов победил своего соотечественника Торнике Пуричамиашвили в бою за титул Interim WBA Asia. Также за свою карьеру Устинов владел титулами WBA International, WBA Pan African и IBO Inter-Continental.

В рейтинге тяжелого веса российский боксер занимает 59-е место, в то время как Дычко - 101-е.

Напомним, в главном бою этого вечера бокса Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) будет биться за чемпионский пояс IBO в полусреднем весе. Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.

Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым, а еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров. Также 18 декабря в профи дебютирует Ангелина Лукас, которая ушла из сборной. Билеты на этот вечер бокса на днях будут доступны в онлайн-продаже на сайте iticket.kz.

За всеми новостями вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.