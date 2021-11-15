"Это меня не парит". Супертяж-нокаутер рассказал об английском языке и сравнил Казахстан с США

Казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал об изучении английского языка и доброжелательности в США.

31-летний казахстанец готовится вернуться на ринг в Нур-Султане, а следующий поединок для него станет вторым в 2021 году после длительного перерыва.

- Вы не боксировали почти два года. Чем вы занимались, кроме тренировок? Насколько удалось продвинуться в изучении английского языка?

- Не особо-то я учил английский, я ведь больше ленивый. Учил слова по приложению, ходил к репетитору. Но это было не так основательно. В принципе, в Америке в разговоре нормально держусь и нормально стал общаться. Это учитывая то, что, когда приехал в Америку, то был вообще "ноль", а в школе учил немецкий язык. Сейчас я чувствую себя комфортно и нормально. Меня это никак не парит. Объяснюсь где нужно. Выучил слова, попрактиковал, запомнил.

- За спортивную карьеру вы были на всех континентах, наверное, кроме Африки. Что вас удивило или, наоборот, расстроило в Америке? Может быть, какой-то миф развеялся?

- Очень много доброжелательных людей. Если сравнивать... Там большинство людей улыбаются, когда идут навстречу. У них в правилах приличия спросить о твоих делах. И это они делают не чтобы докопаться. Там в основном позитив, и мне это нравится. Мне это по душе. Когда приезжаю, то вижу, что тут люди с хмурыми лицами. Я не хочу быть хмурым, а больше стараюсь быть позитивным.

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Напомним, ранее стало известно, что Дычко примет участие в вечере профессионального бокса, который состоится 18 декабря в Нур-Султане. За титул чемпиона мира будет бороться другая олимпийская звезда - Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО). Известны и некоторые другие участники события.

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