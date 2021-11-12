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"Он перетерпел и оторвался". Призер Олимпиад из Казахстана - о "слабости" конкурентов узбека Жалолова

"Он перетерпел и оторвался". Призер Олимпиад из Казахстана - о "слабости" конкурентов узбека Жалолова
©grandnews.ru
Новости спорта Бокс Любительский бокс

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко, дважды выигрывавший медали Олимпиад, в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о лидирующей позиции в любительском боксе Баходира Жалолова из Узбекистана. 

31-летний Дычко был лидером сборной Казахстана на протяжении двух олимпийских циклов, но считает, что мог бы выступать успешнее. Также он нашел объяснение победной серии Жалолова, который выиграл золото на Играх-2020.

- Иван, существует позиция, что после Олимпиады-2016 супертяжелый дивизион существенно потерял в конкуренции, ведь его покинули несколько фаворитов, включая вас. У Жалолова, который сейчас является лидером, нет достойной конкуренции, какая была в 2016 году или 2012-м. Тогда ведь было непросто даже до полуфинала дойти. Согласны ли вы с этим, ведь сейчас все не так ярко, как было?

- Я согласен. Но это подрастающее поколение, боксеры сейчас молодые, к следующей Олимпиаде созреют и будут сильнее. Ушла одна плеяда боксеров, это когда я еще боксировал. Там были я, Филип Хргович, Тони Йока и Магомедрасул Межидов. Мы шли плеядой из разных стран. А когда мы ушли - пришли другие. Еще, можно сказать, не совсем дозревшие, но они дозреют. Это нормально.

Что касается Баходира Жалолова, то можно сказать, что он как бы дождался, когда уйдут сильные боксеры, и на этих молодых оторвался. Но он сегодня дозрел, став олимпийским чемпионом. Из истории этот факт не вырежешь. И не важно, какие у него были соперники. Хорошие, плохие или молодые.

Но история показывает, что на протяжении нескольких лет он проигрывал и проигрывал достаточно очень сильным боксерам, которые становились впоследствии чемпионами. Кого-то выигрывал. Но он рос, он ждал и он зрел. Он терпел и, в общем, перетерпел, так скажем, - констатировал Дычко. 

"Правый прямой, и все заканчивается". Супертяж-нокаутер - о злости на ринге, Кличко и сборной Казахстана

Напомним, ранее Дычко (10-0, 10 КО) рассказал о подготовке к вечеру профессионального бокса, который состоится 18 декабря в Нур-Султане, а за титул чемпиона мира будет бороться другая олимпийская звезда - Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО).

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Метки:
Дычко Иван нокауты Япония Олимпиада-2020 Олимпиада-2016 Бразилия Сборная Казахстана по боксу Узбекистан

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