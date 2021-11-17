"Они боятся Данияра". Известны подробности выбора оппозиции для Елеусинова в бою за титул чемпиона мира

Менеджер казахстанца Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) Зия Алиев высказался в беседе с корреспондентом Vesti.kz о подборе оппозиции для 30-летнего полусредневеса в бою за титул чемпиона мира по версии IBO.

Противостояние намечено на 18 декабря в Нур-Султане, а ранее были определены потенциальные соперники Елеусинова. Промоутер столичного шоу признался, что многие конкуренты избегают казахстанца, отказываясь от встречи.

- Касаемо потенциальной оппозиции для Данияра. Кто из трех вариантов реально может стать соперником казахстанца?

- Когда мы вели переговоры с "Триллером", а мы знакомы с Райаном Кэвэна, владельцем "Триллера", и обсуждали бой у них, велся диалог о поединке Елеусинова с Морисом Хукером (27-2-3, 1 КО). А у него немаленький гонорар, как и у Данияра. Но прямо сейчас Хукер дороговат для Казахстана. У нас ведь нет такого варианта, чтобы нам принесли кучу денег. Мы работаем со спонсорами.

В списке на "Триллера" был не только Хукер, но и Крис ван Хирден (28-2-1, 12 КО). Последнему тоже хорошо платили, но в последний момент он не захотел гонять вес. После того, как у него не получился бой с Джароном Эннисом (28-0, 26 КО), он не хочет больше гонять вес. Он крупный сам по себе. Кто третий? Себастьян Формелла (23-2, 11 КО)? Я разговаривал с Эролом Джейланом на эту тему.

Это его менеджер. Он сказал, что после боя с Конором Бенном (19-0, 12 КО) Формелла не хочет возвращаться. Они взяли этот бой, потому что Себастьян думал, что он его побьет. Они даже пошли на уменьшение своего гонорара в этом бою. Что же касается нас, то они назвали заоблачную сумму. Практически как у Хукера. Мы подумали: зачем? Шоу пройдет не в США, а в Казахстане. У нас есть свой бюджет, который мы им показали.

То, что мы ему предложили, это его "красная" цена. Мы знаем, сколько ему заплатил BBC за бой с Шоном Портером (31-3-1, 17 КО), а он там был быстрой заменой, ведь там никого не могли найти. Мы знаем, сколько ему платили за бой с Конором Бенном. Исходя из этого, мы сделали предложение. Если бы наш бой был после Портера - окей, я согласен с ценовой политикой. А когда ты проиграл Конору Бенну, который еще никто и зовут его никак, то твоя цена падает.

И так многие отказываются. Мы общаемся с боксером из топ-20. У нас есть вакантный титул и Данияр Елеусинов, но нам заведомо называют очень высокие цифры. И потом завершают фразой: "Твой же парень сильный". То есть люди едут сюда проигрывать и заработать. У них нет мысли выиграть титул. Они думают, что если есть рекорд, то все можно. Но если вы бьете таксистов, то о чем речь?

Мы рассматривали боксеров из топ-30. Кто-то отказался, а кто-то не хочет проводить бой в Казахстане. Была даже такая история. Мы очень хотели одного боксера, Данияр его давно просит. Действительно, хороший был бы бой. Но его менеджер странную вещь сказал. Что у него очень плохие воспоминания, связанные с Казахстаном. Я не люблю, когда так говорят. Всякое бывает, но обобщать, что все одинаковые, так неправильно. Некрасиво.

Отказались очень многие. Мы рассчитывали, что бои даже будут тяжелыми. Это ведь 12 раундов. Мы согласны были брать бои, но отказывались люди с той стороны. Данияра все-таки опасаются. Есть высокий риск, за который можно ничего не получить. Так же смотрят чемпионы в большинстве случаев, тот же Эррол Спенс (27-0, 21 КО). Кого они выбирают? Того, что если они проиграют, то это будет Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО). Имя большое.

А когда приходят с боксером, которому хотят сделать имя, то это большой риск для тебя. Ты потеряешь свою цену. Поэтому отказываются или называют сумасшедшую цену. Я так понимаю, что это заведомый отказ. Мы ведь завтра скажем, что они отказались и боятся Данияра. Называют просто цифры - без логики и математики. Это будет выглядеть так - мы цену назвали, а вы не нашли деньги.

Стали известны кандидаты на бой с Данияром Елеусиновым за титул чемпиона мира

Добавим, что 18 декабря, помимо Елеусинова, на ринг выйдет другой призер Олимпиад - Иван Дычко (10-0, 10 КО). Известны и некоторые другие участники шоу, а в одном из боев будет разыгран титул чемпиона Казахстана.