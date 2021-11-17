 bpwkiuMfJgj6o0hPzxm30ThOqEzoOYgG9mnEsCIz
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Они боятся Данияра". Известны подробности выбора оппозиции для Елеусинова в бою за титул чемпиона мира

"Они боятся Данияра". Известны подробности выбора оппозиции для Елеусинова в бою за титул чемпиона мира
©Matchroom Boxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Менеджер казахстанца Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) Зия Алиев высказался в беседе с корреспондентом Vesti.kz о подборе оппозиции для 30-летнего полусредневеса в бою за титул чемпиона мира по версии IBO.

Противостояние намечено на 18 декабря в Нур-Султане, а ранее были определены потенциальные соперники Елеусинова. Промоутер столичного шоу признался, что многие конкуренты избегают казахстанца, отказываясь от встречи.

- Касаемо потенциальной оппозиции для Данияра. Кто из трех вариантов реально может стать соперником казахстанца?

- Когда мы вели переговоры с "Триллером", а мы знакомы с Райаном Кэвэна, владельцем "Триллера", и обсуждали бой у них, велся диалог о поединке Елеусинова с Морисом Хукером (27-2-3, 1 КО). А у него немаленький гонорар, как и у Данияра. Но прямо сейчас Хукер дороговат для Казахстана. У нас ведь нет такого варианта, чтобы нам принесли кучу денег. Мы работаем со спонсорами.

В списке на "Триллера" был не только Хукер, но и Крис ван Хирден (28-2-1, 12 КО). Последнему тоже хорошо платили, но в последний момент он не захотел гонять вес. После того, как у него не получился бой с Джароном Эннисом (28-0, 26 КО), он не хочет больше гонять вес. Он крупный сам по себе. Кто третий? Себастьян Формелла (23-2, 11 КО)? Я разговаривал с Эролом Джейланом на эту тему.

Это его менеджер. Он сказал, что после боя с Конором Бенном (19-0, 12 КО) Формелла не хочет возвращаться. Они взяли этот бой, потому что Себастьян думал, что он его побьет. Они даже пошли на уменьшение своего гонорара в этом бою. Что же касается нас, то они назвали заоблачную сумму. Практически как у Хукера. Мы подумали: зачем? Шоу пройдет не в США, а в Казахстане. У нас есть свой бюджет, который мы им показали.

То, что мы ему предложили, это его "красная" цена. Мы знаем, сколько ему заплатил BBC за бой с Шоном Портером (31-3-1, 17 КО), а он там был быстрой заменой, ведь там никого не могли найти. Мы знаем, сколько ему платили за бой с Конором Бенном. Исходя из этого, мы сделали предложение. Если бы наш бой был после Портера - окей, я согласен с ценовой политикой. А когда ты проиграл Конору Бенну, который еще никто и зовут его никак, то твоя цена падает.

И так многие отказываются. Мы общаемся с боксером из топ-20. У нас есть вакантный титул и Данияр Елеусинов, но нам заведомо называют очень высокие цифры. И потом завершают фразой: "Твой же парень сильный". То есть люди едут сюда проигрывать и заработать. У них нет мысли выиграть титул. Они думают, что если есть рекорд, то все можно. Но если вы бьете таксистов, то о чем речь?

Мы рассматривали боксеров из топ-30. Кто-то отказался, а кто-то не хочет проводить бой в Казахстане. Была даже такая история. Мы очень хотели одного боксера, Данияр его давно просит. Действительно, хороший был бы бой. Но его менеджер странную вещь сказал. Что у него очень плохие воспоминания, связанные с Казахстаном. Я не люблю, когда так говорят. Всякое бывает, но обобщать, что все одинаковые, так неправильно. Некрасиво.

Отказались очень многие. Мы рассчитывали, что бои даже будут тяжелыми. Это ведь 12 раундов. Мы согласны были брать бои, но отказывались люди с той стороны. Данияра все-таки опасаются. Есть высокий риск, за который можно ничего не получить. Так же смотрят чемпионы в большинстве случаев, тот же Эррол Спенс (27-0, 21 КО). Кого они выбирают? Того, что если они проиграют, то это будет Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО). Имя большое.

А когда приходят с боксером, которому хотят сделать имя, то это большой риск для тебя. Ты потеряешь свою цену. Поэтому отказываются или называют сумасшедшую цену. Я так понимаю, что это заведомый отказ. Мы ведь завтра скажем, что они отказались и боятся Данияра. Называют просто цифры - без логики и математики. Это будет выглядеть так - мы цену назвали, а вы не нашли деньги.

Стали известны кандидаты на бой с Данияром Елеусиновым за титул чемпиона мира

Добавим, что 18 декабря, помимо Елеусинова, на ринг выйдет другой призер Олимпиад - Иван Дычко (10-0, 10 КО). Известны и некоторые другие участники шоу, а в одном из боев будет разыгран титул чемпиона Казахстана.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Вечер бокса с Елеусиновым Нур-Султан Елеусинов Данияр Дычко Иван Кроуфорд Теренс Спенс Эррол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:39
Бокс
"Известное имя". Промоутер объяснил выбор боксера с 17 нокаутами для вечера титульного боя Данияра Елеусинова "Известное имя". Промоутер объяснил выбор боксера с 17 нокаутами для вечера титульного боя Данияра Елеусинова
Вчера , 21:02
Бокс
"Они боятся Данияра". Известны подробности выбора оппозиции для Елеусинова в бою за титул чемпиона мира "Они боятся Данияра". Известны подробности выбора оппозиции для Елеусинова в бою за титул чемпиона мира
Вчера , 20:24
Бокс
Сын Кости Цзю отправил соперника в нокдаун и выиграл бой за два титула Сын Кости Цзю отправил соперника в нокдаун и выиграл бой за два титула
Вчера , 19:40
Бокс
Зажать у канатов и взять титул. Слабое место возможного соперника Елеусинова по бою в Нур-Султане Зажать у канатов и взять титул. Слабое место возможного соперника Елеусинова по бою в Нур-Султане
Вчера , 18:04
Бокс
"Японский Кларк Кент". Другая сторона "суперчемпиона" - следующего соперника Головкина "Японский Кларк Кент". Другая сторона "суперчемпиона" - следующего соперника Головкина
Вчера , 16:05
Бокс
"Казахстанские чиновники вставляли палки в колеса". Фируза Шарипова сделала заявление перед боем с абсолютной чемпионкой мира "Казахстанские чиновники вставляли палки в колеса". Фируза Шарипова сделала заявление перед боем с абсолютной чемпионкой мира
Вчера , 15:08
Бокс
Тренер "Канело" объяснил переход в новый вес и выбор следующего соперника Тренер "Канело" объяснил переход в новый вес и выбор следующего соперника
Вчера , 11:47
Бокс
"GGG разрушает соперника, а Жанибек ищет бреши". Головкина и Алимханулы сравнили "GGG разрушает соперника, а Жанибек ищет бреши". Головкина и Алимханулы сравнили
Вчера , 11:23
Бокс
Тренер "Канело" предложил Головкину новое место для третьего боя Тренер "Канело" предложил Головкину новое место для третьего боя
Вчера , 09:51
Бокс
Трилогия с Головкиным отменяется? "Канело" решил покорить пятый дивизион и выбрал соперника Трилогия с Головкиным отменяется? "Канело" решил покорить пятый дивизион и выбрал соперника
Вчера , 09:25
Бокс
Алимханулы собрался нокаутировать "суперчемпиона" и других обладателей титулов. Известна реакция менеджера Алимханулы собрался нокаутировать "суперчемпиона" и других обладателей титулов. Известна реакция менеджера
Вчера , 08:39
Бокс
"Всегда приятно видеть Головкина". Промоутер назвал одного из лучших чемпионов среднего веса по версии WBC "Всегда приятно видеть Головкина". Промоутер назвал одного из лучших чемпионов среднего веса по версии WBC
Вчера , 08:14
Бокс
"В среднем весе есть только один король". Алимханулы сделал дерзкое заявление перед боем с экс-чемпионом мира "В среднем весе есть только один король". Алимханулы сделал дерзкое заявление перед боем с экс-чемпионом мира
16 ноября, 23:23
Бокс
Забивала за Ирландию в футболе и дружит с МакГрегором. Чем опасна соперница Шариповой в бою за "абсолюта" Забивала за Ирландию в футболе и дружит с МакГрегором. Чем опасна соперница Шариповой в бою за "абсолюта"
16 ноября, 19:00
Бокс
"Бах-бах и домой". Казахстанский супертяж высказался о нокауте в бою за пояс от WBC "Бах-бах и домой". Казахстанский супертяж высказался о нокауте в бою за пояс от WBC
16 ноября, 17:00
Бокс
"Три года зовут в профи". Ангелина Лукас - о дебюте, сроках титульного боя и Данияре Елеусинове "Три года зовут в профи". Ангелина Лукас - о дебюте, сроках титульного боя и Данияре Елеусинове
16 ноября, 16:24
Бокс
"О Казахстане узнали от Головкина, а не от футболистов". Куат Хамитов нашел поддержку за критику 0:8 от Франции "О Казахстане узнали от Головкина, а не от футболистов". Куат Хамитов нашел поддержку за критику 0:8 от Франции
16 ноября, 14:31
Бокс
Будет апсет года? В BoxingScene оценили бой Шариповой с абсолютной чемпионкой мира Будет апсет года? В BoxingScene оценили бой Шариповой с абсолютной чемпионкой мира
16 ноября, 11:31
Бокс
Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring Головкин и Алимханулы вошли в ноябрьский рейтинг журнала The Ring
16 ноября, 10:58
Бокс
Бой Алимханулы с экс-чемпионом мира покажут в Казахстане в прямом эфире Бой Алимханулы с экс-чемпионом мира покажут в Казахстане в прямом эфире
16 ноября, 09:15
Бокс
"Не представляю, если бы дрался с ним в Казахстане". Вырубленный Головкиным Ишида сделал прогноз на бой с Муратой "Не представляю, если бы дрался с ним в Казахстане". Вырубленный Головкиным Ишида сделал прогноз на бой с Муратой
16 ноября, 07:59
Бокс
Головкин и Мурата пройдут тесты на допинг перед объединительным боем за три титула Головкин и Мурата пройдут тесты на допинг перед объединительным боем за три титула
16 ноября, 07:32
Бокс
"Выглядит мелким на фоне GGG". Тренер Бетербиева оценил возможный бой с "Канело" "Выглядит мелким на фоне GGG". Тренер Бетербиева оценил возможный бой с "Канело"
15 ноября, 20:57
Бокс
"Его кулак - камень". Как Мурата помогал Головкину готовиться к защите титула "Его кулак - камень". Как Мурата помогал Головкину готовиться к защите титула
15 ноября, 19:00
Бокс
Пора ответить за слова. Состоится ли в итоге самый большой бой Шариповой? Пора ответить за слова. Состоится ли в итоге самый большой бой Шариповой?
15 ноября, 18:01
Бокс
"Это меня не парит". Супертяж-нокаутер рассказал об английском языке и сравнил Казахстан с США "Это меня не парит". Супертяж-нокаутер рассказал об английском языке и сравнил Казахстан с США
15 ноября, 16:43
Бокс
Временное решение или начало новой карьеры? Дебют Ангелины Лукас на профи-ринге Временное решение или начало новой карьеры? Дебют Ангелины Лукас на профи-ринге
15 ноября, 15:33
Бокс
"Акции Головкина выросли". Названа реальная угроза наследию "Канело" Альвареса "Акции Головкина выросли". Названа реальная угроза наследию "Канело" Альвареса
15 ноября, 15:07
Бокс
Ангелина Лукас уволилась из сборной Казахстана и сделала заявление о дебюте в профи Ангелина Лукас уволилась из сборной Казахстана и сделала заявление о дебюте в профи
15 ноября, 13:49
Бокс
Обнародован гонорар непобежденного мексиканца за бой с экс-соперником Головкина Обнародован гонорар непобежденного мексиканца за бой с экс-соперником Головкина
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus