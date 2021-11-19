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Был в горячей точке в Чечне, имеет награды, пришел в спорт в 25 лет. Подробнее о следующем сопернике Дычко

Был в горячей точке в Чечне, имеет награды, пришел в спорт в 25 лет. Подробнее о следующем сопернике Дычко
©SportBox
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский профи Иван Дычко (10-0, 10 КО) в скором времени вернется на ринг. Его соперником будет грозный россиянин Александр Устинов (36-5-1, 27 КО). Его возраст - 44 года - не стоит брать в расчет. В спорт он пришел очень и очень поздно. Подробнее о нем - в материале Vesti.kz.

В детстве Устинов усиленно спортом не занимался. Он вел активный образ жизни, но дальше "улицы" это не пошло. Александр отправился в армию, отслужив в пограничных войсках. Затем приступил к службе в ОМОН, где проработал с 1997 года по 2001.

В этот период он побывал в горячих точках. В том числе и в Чечне. При этом Устинов сумел проявить себя, за что был дважды представлен к награде за заслуги перед Отечеством. И только после этого, в 25 лет, судьба свела его со спортом. 

И речь далеко не о боксе. Александр длительное время занимался кикбоксингом. В этом виде спорта добился немалых высот. Например, побеждал на К-1. Также Устинов имел опыт боев в ММА и тайском боксе. И лишь под занавес карьеры кикбоксера россиянин серьезно увлекся боксом.

Он провел ряд поединков на любительском ринге, перебравшись в скором времени на профессиональный. Путь начал в промоутерской компании братьев Владимира и Виталия Кличко. Причем, как отмечается, одним из первых спарринг-партнеров Устинова стал Виталий.

В профи Александр добился большого успеха. Был убедителен во многих крупных поединках. Боксер выходил на титульную встречу. На кону боя с Кубратом Пулевым был пояс IBF. Устинов имел несколько удачных эпизодов. Однако Пулев в 11-м раунде смог нокаутировать его.

Важной же стала победа над бронзовым призером Олимпиады-1992 Дэвидом Туа.

Устинов имеет прозвище "Великий". Его приобрел за оппозицию, манеру и стиль поединка, ударную мощь. Да и физически он впечатляет - рост Александра составляет 202 сантиметра. 

Дычко будет достаточно сложно. Устинову сейчас 44 года, однако это не мешает ему активно продвигать свою карьеру. Он поздно пришел в бокс и теперь наверстывает то, что пропустил. И здорово, что делать это ему позволяет здоровье.

Напомним, бой пройдет 18 декабря в Нур-Султане.

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Метки:
Дычко Иван Вечер бокса с Елеусиновым Нур-Султан Елеусинов Данияр

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