Данияр Елеусинов будет биться с "сумасшедшим" мексиканцем за титул чемпиона мира

Данияр Елеусинов узнал соперника по бою за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Так, соперником олимпийского чемпиона из Казахстана стал мексиканец Данте Хардон.

Для 33-летнего Хардона по прозвищу "сумасшедший" это будет третий бой в 2021 году. Причем оба он их выиграл досрочно, а в последнем, который прошел в августе, мексиканец совершил громкий апсет. В главном событии шоу в Великобритании Данте нанес дебютное поражение местному фавориту Энтони Томлинсону и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO в полусреднем весе. Аутсайдер вырубил проспекта размашистым правым хуком в девятом раунде.

Также у Хардона за карьеру были пояса WBC Youth (молодежный чемпион мира), WBC Continental Americas, WBC International и WBO Latino. А в 2013 году мексиканец бился за титул чемпиона мира, но проиграл в Японии чемпиону WBC во втором полулегком весе Такаси Миуре.

Всего на счету Хардона 34 победы, 25 из которых нокаутами и семь поражений. В рейтинге полусреднего дивизиона занимает 88 место, а Данияр Елеусинов идет 32-м.

Напомним, в соглавном событии выступит казахстанский супертяж-нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО), а его соперником будет российский боксер Александр Устинов. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.

Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым, а еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров. Также 18 декабря в профи дебютирует Ангелина Лукас.

Вечер бокса пройдет во Дворце единоборств Jekpe Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова, а в прямом эфире его покажет телеканал "Хабар". Билеты уже в продаже.

Билеты на бой Данияра Елеусинова за титул чемпиона мира поступили в продажу

За всеми новостями вечера бокса 18 декабря в Нур-Султане можно следить здесь.