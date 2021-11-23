"Данияр их переехал бы". Промоутер объяснил выбор "Сумасшедшего" мексиканца для боя с Елеусиновым за титул чемпиона мира

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе встретится с мексиканцем Данте Хардоном (34-7, 25 КО), а организатор вечера Зия Алиев объяснил корреспонденту Vesti.kz выбор оппозиции ивента в Нур-Султане.

Титульный поединок между Елеусиновым с Хардоном по прозвищу "Сумасшедший" состоится 18 декабря и станет главным событием вечера.

- Опытный мексиканец, который много раз бился за пояса, но почему выбрали именно его? Он сможет доставить проблемы Данияру? Сложно ли было с ним договориться?

- Сложно договариваться со всеми. Абсолютно со всеми. В Америке на бой договориться бывает намного легче. Как мы ранее обсуждали - начинается искусственное завышение гонорара. О сопернике? Это опытный мексиканец, который недавно сделал апсет в бою с Энтони Томлинсоном (13-1, 7 КО). Думаю, что нас ждет неплохой бой.

Он и ранее делал апсеты. Но тут, я думаю, у Данияра очень хороший опыт в противостояниях с мексиканцами. Последним был Аллан Санчес (21-5-1, 10 КО). Довольно серьезная оппозиция. В Америке эксперты считают, что Санчес был одним из топовых соперников. Человек, у которого хороший бокс. А Хардон - это хорошая проверка. Бой за вакантный титул, а у мексиканца IBO Inter-Continental, что дает ему право боксировать.

- Вы говорили, что ожидаете поединок, который может пройти почти всю дистанцию, называя предполагаемого соперника. Остаетесь при своем мнении?

- Может, конечно. Это, во-первых. Во-вторых, все другие боксеры, а там были боксеры и топ-14, и топ-26, и топ-25. Там ребята, которых, я думаю, Данияр вообще переехал бы. Но даже с ними было трудно договориться по тем или иным причинам. В основном по финансовым моментам. И еще из-за некоторых людей, которые их перехватывали, или было что-то подобное.

- Прямо сейчас на какое место в рейтинге вы бы поставили Данияра в дивизионе? В топ-10?

- Однозначно.

Данияр Елеусинов будет биться с "сумасшедшим" мексиканцем за титул чемпиона мира

Напомним, помимо титульного поединка Елеусинова с Хардоном, 18 декабря в Нур-Султане состоятся еще несколько боев. Известен соперник тяжеловеса Ивана Дычко (10-0, 10 КО), а также обнародованы имена некоторых других участников события. Билеты на вечер профессионального бокса уже поступили в продажу.