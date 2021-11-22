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"Красивая девушка боксирует". Промоутер высказался о дебюте Лукас в вечере титульного боя Елеусинова

"Красивая девушка боксирует". Промоутер высказался о дебюте Лукас в вечере титульного боя Елеусинова
©instagram.com/angelina_lukas1997
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанка Ангелина Лукас дебютирует в профессионалах в вечере бокса в Нур-Султане, где в главном поединке события Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) будет биться за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. Подробности переговоров корреспонденту Vesti.kz рассказал промоутер Зия Алиев.

Ранее Лукас рассказала, что ей несколько лет предлагают попробовать себя в профессионалах. 18 декабря она начнет новый этап карьеры, а Алиев объяснил причины ее приглашения.

- Мне тоже тяжело смотреть, как девушки в крови уходят с ринга. Но как-то разбавить мужскую компанию и внести красоту просто необходимо. В Америке так делают уже давно. И Top Rank, и Matchroom ставят девушек. Эдди Хирн ставит - в Англии, видимо, есть большой интерес. У них абсолютная чемпионка Кэти Тэйлор. Есть еще Терри Харпер, которая проиграла на днях... Скажу так, женский бокс выходит на качественный уровень.

Та же Кларесса Шилдс - показательный пример. Поэтому мы тоже решили внести красоту. Но при этом при всем она не просто красивая девушка, но и умеет боксировать. Хотим посмотреть ее в профессионалах. Чтобы она и сама почувствовала, что такое профессиональный бокс. Четыре раунда без шлема в других перчатках. Пусть она потом расскажет о своих ощущениях.

- Оппозицию подобрали?

- Подбираем. Для Лукас это дебют, поэтому будет кто-то с небольшим опытом.

- Лукас в Казахстане связана с разговорами около бокса. Ездила она на олимпийский отбор, а сейчас решила покинуть сборную Казахстана. Сложно ли было вести переговоры? Она себя ведет уже как профессиональный боксер. Во всяком случае, в трэштоке.

- Трэшток она умеет вести. Договариваться? Тяжело, ведь у каждого спортсмена свои мечты. Ее надежды - это Олимпиада. Это пик для спортсмена. Профессиональный бокс она не рассматривала, но мы хорошо поговорили. Она усердно готовилась к чемпионату мира, но он откладывался, и чтобы это все не потерялось, пришли к соглашению.

Я думаю, что чем больше девушек перейдет из любителей в профессионалы, тем лучше. Их бокс непривлекателен с позиции бизнеса. Там денег мало и спортсменок не так много в каждом дивизионе. Конкуренции нет. По пальцам можно пересчитать тех, кто зарабатывает большие гонорары. У Кэти Тэйлор есть бои, где она полтора миллиона получала. Скажу так: весь женский бокс, он маленький, и чем больше спортсменок придет, тем лучше будет для развития и движения вперед.

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Напомним, ранее было обнародовано имя соперника для Ивана Дычко (10-0, 10 КО), еще одного участника вечера бокса 18 декабря. Известны и некоторые другие участники события. Практически подписан контракт с соперником Елеусинова для главного поединка вечера.

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Метки:
Профессиональный бокс Вечер бокса с Елеусиновым Елеусинов Данияр Нур-Султан Дычко Иван Лукас Ангелина

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