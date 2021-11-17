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"Известное имя". Промоутер объяснил выбор боксера с 17 нокаутами для вечера титульного боя Данияра Елеусинова

"Известное имя". Промоутер объяснил выбор боксера с 17 нокаутами для вечера титульного боя Данияра Елеусинова
©Турар Казангапов
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) станет частью вечера бокса в Нур-Султане, где в главном поединке Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) поборется за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе. Организатор события Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о переговорах с Тураровым.

Вечер запланирован на 18 декабря, а Тураров, по задумке промоутера, добавит узнаваемости событию.

"Почему Жанкош? Мы поговорили с его тренером Сагатбеком Мусахановым - я узнал, что они тоже хотят провести бой. Я не совсем понял, почему были проблемы с МТК и почему был простой, но я не вдавался в подробности. Так бывает... Когда коронавирус зашел, то все сразу отменилось. Все страдали.

А тут мы хорошо поговорили, что им интересно провести бой. И мы сразу как-то договорились. Очень легко. Хорошие люди, если честно. Мы решили, что для карда это хорошее имя. Жанкош Тураров - это известное имя в Казахстане. И не только здесь, он и в Америке был. Его возвращение - хороший повод для карда", - констатировал Алиев.

"Они боятся Данияра". Известны подробности выбора оппозиции для Елеусинова в бою за титул чемпиона мира

Добавим, что, помимо Турарова и Елеусинова, в вечере профессионального бокса в Нур-Султане примет участие тяжеловес Иван Дычко (10-0, 10 КО), который ранее высказался о своем настрое. Известны и некоторые другие участники шоу, а в одном из боев будет разыгран титул чемпиона Казахстана.

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Метки:
Вечер бокса с Елеусиновым Нур-Султан Елеусинов Данияр Дычко Иван Тураров Жанкош нокауты

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