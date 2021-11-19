"Ты чего творишь? Не убивай его!". Казахстанский супертяж-нокаутер напугал тренера "Канело"

Казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (10-0, 10 КО) едва не сорвал поединок между Фрэнком Санчесом (19-0, 13 КО) и Эфе Аджагбой (15-1, 12 КО), когда заставил после спаррингов засомневаться в квалификации небитого кубинца. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер Зия Алиев.

31-летний казахстанец помогал Санчесу готовиться к поединку за второстепенные титулы, который прошел в начале октября и завершился единогласной победой кубинца.

"Иван звонил и говорил: "Может быть, я уже уеду". Я ему: "Ты чего творишь? Это же беспредел, Иван". Он рассказал, что ему скучно, и спросил меня, сколько ему еще выходить и бить его. Есть и еще один момент - мне позвонил менеджер Фрэнка Санчеса, он же менеджер Райана Гарсии. На звонке были я, он и Эдди Рейносо. Последний тренирует "Канело" Альвареса и Санчеса.

Они сказали, что хотят отказаться от боя с Эфе Аджагбой. Почему? Иван был настолько хорош, что у них появились сомнения. Рейносо ведь очень хочет тренировать Дычко. А он из тех тренеров, которые сами выбирают боксеров. К нему невозможно прийти и просто попасть. А тут они хотели отказаться от боя: каждый день видели, как Иван с ним работает, а они похожи с Эфе по комплекции, руки длинные... Но Аджагба более деревянный.

Все могло закончиться очень плохо. Когда я прилетел в кэмп и увидел Санчеса с подбитым глазом, то обратился с вопросом к Ивану: "Ты чего творишь? У него же бой скоро. Не убивай его". А он мне - "Он сам под хук попал". Дычко должен был с Санчесом неделю или две провести, но он до конца остался. Все понимали полезность этого сотрудничества", - поделился Алиев.

"Они боятся судейства в Казахстане". Менеджер рассказал о "страхах" соперников казахстанского супертяжа-нокаутера

Добавим, что 18 декабря в Нур-Султане Дычко проведет поединок с Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО). В главном бою вечера Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) оспорит титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе - с соперником заключают контракт.

"Данияр бросил вызов боксеру из Golden Boy". Менеджер рассказал историю про Елеусинова и соперника из США