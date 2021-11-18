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"Они боятся судейства в Казахстане". Менеджер рассказал о "страхах" соперников казахстанского супертяжа-нокаутера

"Они боятся судейства в Казахстане". Менеджер рассказал о "страхах" соперников казахстанского супертяжа-нокаутера
©The Heavyweight Factory
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Россиянин Александр Устинов (36-5-1, 27 КО) не был приоритетным соперником для казахстанца Ивана Дычко (10-0, 10 КО), с которым он должен был встретиться на вечере профессионального бокса в Нур-Султане, где главным событием станет титульный поединок Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО). Менеджер Зия Алиев разъяснил ситуацию с подбором оппозиции для олимпийского призера корреспонденту Vesti.kz.

Ранее стало официально известно, что Устинов выйдет на ринг против Дычко 18 декабря в Нур-Султане, но на роль оппозиции 31-летнего казахстанца претендовали и другие супертяжи.

"Было несколько вариантов. Это не титульный бой - его могли взять. Оппозицию искать проще. Мы хотели подписать Эрика Молину (28-8, 20 КО) пока он не пошел под Алена Бабича (9-0, 9 КО). И стало уже неинтересно. Рассматривали Кевина Джонсона (35-18-1, 19 КО). Но это как вариант, ведь он в Германии сейчас. Не сказать, что мы его особо рассматривали, но он мог выйти на ринг.

После Эрика Молины номером один в кандидатах был Ник Уэбб (17-3, 13 КО). Рассматривали его всерьез, но переговоры зашли в тупик. Знаете, боксеры боятся, что их могут просто засудить в Казахстане. Если в бою Данияра есть аргумент, что судьи приедут из Европы и Америки, а супервайзер от IBO, и как будто это совершенно другой бой будет, то с Иваном ситуация иная.

Люди думают, что если пройдут всю дистанцию, то в любом случае проиграют. Считают, что им нужно будет убить Ивана, чтобы засчитали ничью. Вот такие мысли у них. А Устинов пришел в голову из ниоткуда. Вспомнили о нем. И это достаточно неплохой бой для Ивана. Соперник еще и в BoxRec хорошо стоит. Если Иван сейчас 101-й, то Александр - 59-й. Мы решили, что это будет неплохое противостояние", - констатировал Алиев.

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Добавим, что ранее стали известны причины отсутствия в карде на 18 декабря некоторых казахстанских боксеров. Также обнародованы подробности подбора оппозиции для Елеусинова, который будет боксировать за титул чемпиона мира по версии IBO.

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Метки:
Вечер бокса с Елеусиновым Нур-Султан Елеусинов Данияр Дычко Иван нокауты Россия

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