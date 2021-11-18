"Второго шанса может уже не быть". Промоутер высказался о профи-дебюте Левита и переговорах с Ахмедовым и Джукембаевым

Организатор вечера бокса в Нур-Султане с титульным боем Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о переговорах с Батыром Джукембаевым (18-1, 14 КО) и Садриддином Ахмедовым (12-0, 10 КО) и высказался об участии в шоу Василия Левита.

30-летний Елеусинов будет боксировать за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе, а сейчас стали известны подробности работы по подбору ему оппозиции.

- В чем была идея шоу, когда я брался за этот проект? Что 16 декабря, это День Независимости Казахстана, а 18 декабря - продолжение праздничных выходных. Можно спокойно прийти и посмотреть профессиональный бокс в выходной день. Хорошо и боксеру, ведь он выступает у себя дома в 30-летие Независимости Казахстана.

Казахстан, как и Азербайджан, это молодые государства. Что было раньше - не в счет. Тогда все контролировалось. Сейчас совсем другие шаги делает Казахстан. Я подходил с этой точки зрения. Мы отказались от шоу на "Триллере", чтобы провести его в Нур-Султане. Чтобы не было травм и повреждений.

У нас Данияр Елеусинов, Иван Дычко, Жанкош Тураров... Какие имена! Да, не получилось с Батыром Джукембаевым, но они не захотели выступать в Казахстане, а рассматривают только США. А я считал - наоборот. Данияр выступал в США, Великобритании и Монако, а теперь будет биться за титул чемпиона мира.

Проводить такой бой в США или в Казахстане? Второго такого шанса может уже и не будет. Предположим, что завтра Елеусинов будет драться с Эрролом Спенсом, то какие это большие деньги, чтобы шоу организовать в Казахстане. Американцам это невыгодно, ведь математика доходов и расходов у них совершено другая.

Мог выступить у нас Садриддин Ахмедов, и, вроде бы, он хотел. Мы общались с Анной Рева, но она вернулась с итоговым ответом, что они в декабре сделают бой Ахмедову. Мы им предлагали выступить и сделать совместный большой праздник бокса. Хотели собрать всех ребят, которые в основном выступают за границей.

Я рад, что Жанкош подключился, ведь им понравилась наша идея. Мы смогли собрать достаточно интересный кард, - заключил Алиев.

- Не могу не спросить про Василия Левита, с которым вы сделали совместную фотографию в Нур-Султане. Выступит он в этом карде или нет?

- Нет. Я думаю, что он ментально устал от бокса. Я очень хотел. И времени было достаточно, чтобы подготовиться, а сейчас уже говорить не о чем. Мы с ним пообщались - я понял, что человек ментально устал. Ему нужно развеяться. Он сказал, что подумает и потом даст ответ, но потом - уже поздно. Даже не для этого шоу, а переходить в профессионалы поздно. Это может стать глотком свежего воздуха для него, а может быть и нет. Иван с Данияром, когда переходили, у них глаза горели. Тут все по-другому.

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Напомним, вечер профессионального бокса в Нур-Султане запланирован на 18 декабря. Ранее стали известны подробности переговоров с Жанкошем Тураровым (24-0, 17 КО) и имена других участников события.

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