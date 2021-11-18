"Данияр бросил вызов боксеру из Golden Boy". Менеджер рассказал историю про Елеусинова и соперника из США

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) бросал вызов американцу Верджилу Ортису (18-0, 18 КО), но в команде 23-летнего полусредневеса с поясом WBO International оценили риски этой встречи и отказались. Подробности корреспонденту Vesti.kz рассказал менеджер олимпийского чемпиона Зия Алиев.

30-летний Елеусинов владеет титулом IBF Inter-Continental, а бой с Ортисом стал бы новым испытанием для казахстанца.

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"Данияра все-таки опасаются. Например, момент с Верджилом Ортисом, который был не совсем понятен. Эдди Хирн мне пишет, чтобы Данияр начал небольшой трэшток и вызвал Верджила. Я говорю, а зачем? Он ответил - пусть вызовет, ведь с другой стороны Golden Boy, и они под DAZN. У них свои "Игры престолов". Я сказал "Окей", но что нам это даст?

Верджил ведь не тот уровень. Они оба в одинаковом положении. Не заработают много и даже пояса нет. Если бы между ними был серьезный титул, то можно было взять этот поединок. Он сказал, что уверен в их отказе. Когда мы дали определенное согласие, что мы хотим взять этот бой, и скажите лагерю Ортиса, они отказались.

Все-таки они следят за Данияром и понимают, что тут такой бокс, где можно проиграть. Есть высокий риск, за который ты практически ничего не получишь", - считает Алиев.

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Напомним, ранее стал известен соперник другого участника столичного вечера бокса - 31-летнего Ивана Дычко (10-0, 10 КО). Еще одной звездой события станет 30-летний Жанкош Тураров (24-0, 17 КО), который в профессиональной карьере боев не проигрывал.

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