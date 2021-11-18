Промоутер проговорился о контракте с соперником Данияра Елеусинова и разъяснил выбор пояса чемпиона мира

Менеджер Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о том, почему 30-летний казахстанец 18 декабря поборется за титул чемпиона мира по версии IBO и высказался об уровне его будущего соперника.

Ранее организатор шоу профессионального бокса в Нур-Султане объяснил проблемы, которые мешают подписать желаемых соперников. Промоутер события считает, что новый титул усилит позиции Елеусинова в полусреднем дивизионе.

"Этот пояс лучше, чем все региональные пояса, которые есть. Я считаю, что региональные пояса - это просто побрякушки. Самое главное - это рейтинги. Новый пояс укрепит Данияра в рейтингах всех организаций. Во-вторых, он станет пятым чемпионом мира из Казахстана. Признают этот пояс или нет, но им владеют серьезные боксеры. Он был у Флойда Мейвезера, например.

Сейчас за этот пояс хотел драться Джарон Эннис. Я позвонил в Showtime, ведь знал, что Эннис - ко-мэйн-ивент. Я хотел узнать, реально ли они поставят два 12-раундовых поединка. Это практически исключено. Мы поняли, что Эннису не дадут этот пояс. Думаю, что титул сделает имя Данияру. У нас есть IBF Inter-Continental, но мы бы за него и не дрались бы, если бы не бой против Джулиуса Индонго.

Решили, что пора входить в рейтинг и договариваться с IBF. Мы бы уже собрали коллекцию из поясов еще с дебютного поединка, но смысла это делать нет. Наша политика: если ты вошел в топ-15, то нужно драться с ребятами из топ-20 или топ-30. Думаю, что этот титул - это сильный шаг для нас. Что касается конкурентного боя, то мы уже знаем, кто это будет, ведь мы начали вести переговоры и ждали ответ.

Это будет тяжелый бой, ведь соперник непроходной. Мы на стадии заключения контракта. Я не верю, что победа будет быстрой. Тут я не сомневаюсь в Данияре, а, скорее, верю в крепость того парня. Дистанция вполне возможна. Я не верю, что выиграть удастся в первых раундах, поэтому склоняюсь к поздним. Будет нелегко. Как говорит сам Данияр, если я сейчас не могу с такими справиться, то что будет дальше. Он прав. Понимает профессиональный бокс очень глубоко", - разъяснил менеджер казахстанца.

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Напомним, ранее стал известен соперник другого участника столичного вечера бокса - 31-летнего Ивана Дычко (10-0, 10 КО). Еще одной звездой события станет 30-летний Жанкош Тураров (24-0, 17 КО), который в профессиональной карьере боев не проигрывал.

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