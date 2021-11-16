"Три года зовут в профи". Ангелина Лукас - о дебюте, сроках титульного боя и Данияре Елеусинове

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас в интервью Vesti.kz прокомментировала свою подготовку к дебюту на профи-ринге, который пройдет 18 декабря в Нур-Султане. В ходе беседы она рассказала о целях, назвала кумира и объяснила уход из сборной страны.

В рамках вечера бокса она проведет четырехраундовый поединок в наилегчайшем весе - до 51 килограмма. Соперница будет объявлена в ближайшее время.

- Мы готовились на очень хорошей базе в горах Алматинской области. Сейчас находимся в Алматы и тренируемся. В ближайшее время полетим на спарринги, скорее всего в Москву, - отметила Лукас.

- Какие ожидания от дебюта? Волнение есть?

- Насчет своего дебюта я не волнуюсь. Я тренируюсь постоянно, а сейчас мы начали хорошую подготовку. Я буду готова к выходу на ринг. Я не волнуюсь, это для меня большая радость. Я очень рада, что мой дебют состоится на родине, в сердце нашей страны. Это будет очень мощное шоу, и я постараюсь порадовать всех болельщиков.

- Расскажите о вашем переходе в профи?

- На протяжении трех лет мне поступали предложения перейти в профессиональный бокс. Вся страна знает, что я хотела быть в сборной и боролась за свое место. Я готовилась к предстоящему чемпионату мира, который перенесли из-за ковида. После отмены я решила дебютировать на профи-ринге. Я думаю, что пришло время боксировать в профи. Я недолго думала над этим предложением. Это моя родина и большое счастье выступить на День независимости, в честь 30-летия Республики Казахстан. Я сразу решила, что буду дебютировать в Нур-Султане.

- Я стала изучать рейтинг, свою весовую категорию. Я смотрю лидеров своего дивизиона и в будущем хотела бы проводить десятираундовые бои с ними, биться за пояса. Сейчас все мои мысли о декабрьском бое. В будущем хотелось бы проводить по пять-шесть боев в год. Хочется выходить на ринг как можно чаще. Я думаю, спустя несколько боев можно будет думать о титульных поединках в разных версиях. Мне хотелось бы, чтобы это произошло уже в конце следующего года.

- Кто ваш кумир?

- Я очень рада выступить на вечере бокса с Данияром Елеусиновым. Я восхищаюсь им. Мне нравится его бокс в профессионалах. Он очень изменился. Буду ждать его победы. С детства мне очень нравится Мохаммед Али.

- Расскажите, почему болельщикам нужно пойти на этот вечер бокса?

- Это будет вечер, посвященный 30-летию Независимости. Нужно поддержать Данияра Елеусинова. У него будет бой за чемпионский титул. Мне уже много людей написали, они спрашивали, где купить билеты. Все хотят посмотреть мой дебют и поболеть за меня.

Напомним, в главном бою этого вечера бокса(10-0, 6 КО) будет биться за чемпионский пояс IBO в полусреднем весе, а его соперником будет один из этих боксеров . В соглавном поединке выступит казахстанский супертяж-нокаутер(10-0, 10 КО). Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым

Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым. Казахстанец рассказал, что ставит задачу стать чемпионом мира. А еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров, для которого это будет 25-й поединок на профессиональном ринге. Билеты на этот вечер бокса скоро будут доступны в онлайн-продаже.

Жанкош Тураров - участник вечера бокса 18 декабря. Его представили бомбическим роликом

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